Talouskriisi vie ruoan pöydistä Libanonissa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tyytymättömyys korruptoitunutta hallintoa kohtaan jatkaa kasvamistaan.

Viime syksynä alkanut talouskriisi jatkaa eskaloitumistaan Libanonissa, uutisoi Guardian. Maan valuutan arvo on romahtanut, ja yhä useammalla libanonilaisella ei ole varaa ostaa riittävästi ruokaa.

Libanon on kärsinyt voimakkaasti naapurimaansa Syyrian sisällissodasta ja koronavirusepidemiasta, jotka ovat heikentäneet maan taloudelle tärkeää turismisektoria. Nyt suurin osa pääkaupungin hotelleista ja kaupoista on kiinni, sillä inflaatio on tuhonnut kansalaisten ostovoiman.

– Olen korottanut hintoja kolmesti kuluneen viikon aikana. Minun on pakko tehdä niin, sillä kukaan ei osta mitään, valittaa beirutilainen ruokakaupan omistaja Chantelle AbuZeid.

Lihan hinta on kolminkertaistunut kahdessa viikossa, ja tavalliset libanonilaiset joutuvat enenevissä määrin myymään omaisuuttaan ostaakseen ruokaa. Edes armeijalla ei ole varaa tarjota proteiinipitoista ruokaa sotilailleen.

Maa yrittää nyt saada nyt apua kansainväliseltä valuuttarahasto IMF:ltä. IMF:n ehtona 20 miljardin dollarin apupaketille taas on, että maata riivaava korruptio ja hyvä veli -verkostot saadaan kuriin. Maan instituutiot ovat olleet vuonna 1990 päättyneen sisällissodan jälkeen pitkälti entisten asejoukkojen komentajien hallussa, jotka ovat käyttäneet ministeriöitä ja virastoja henkilökohtaiseen rikastumiseen.

Muutoksen hitaus on kuitenkin turhauttanut niin kansainvälistä yhteisöä kuin libanonilaisia itse. Maassa puhkesi jo syksyllä laajoja mielenosoituksia, joissa vaadittiin järjestelmän uudistamista.

– [Muutoksen] ei pitäisi olla näin vaikeaa. Olemme anelleet heitä käyttäytymään kuin tavallinen valtio, mutta he käyttäytyvät kuin he yrittäisivät myydä meille mattoa, kommentoi eräs eurooppalainen diplomaatti.