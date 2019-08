Li Anderssonilla suurempi avustajakunta kuin Paavo Arhinmäellä aikoinaan

Myös pääministeri Antti Rinteellä on enemmän avustajia kuin pääministeri Jyrki Kataisella oli sixpack-hallituksessa.

Pääministeri Antti Rinteen (sd.) hallituksen ministereiden erityisavustajien määrä herättää edelleen keskustelua.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) puolusti tänään Ylen aamu-tv:ssä erityisavustajiensa suurempaa määrää verrattuna edelliseen opetusministeriin Sanni Grahn-Laasoseen (kok.) sillä, että Andersson toimii puolueensa puheenjohtajana. Anderssonilla on yksi valtiosihteeri ja viisi erityisavustajaa. Grahn-Laasosella oli kaksi erityisavustajaa.

Vasemmistoliitto oli edellisen kerran hallituksessa vuosina 2011-2014, jolloin pääministerinä toimi Jyrki Katainen (kok.). Vasemmistoliiton puheenjohtajana toimi silloin kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Arhinmäellä oli yksi valtiosihteeri ja kolme erityisavustajaa. Li Anderssonilla on siis ministerinä ja puolueen puheenjohtajana kaksi erityisavustajaa enemmän kuin Arhinmäellä oli aikoinaan.

Myös vihreiden puheenjohtajalla, sisäministeri Maria Ohisalolla on valtiosihteerin lisäksi viisi erityisavustajaa, kuten Li Anderssonilla. Ohisalo kertoi eilen Twitterissä hakevansa viestinnästä ja mediasuhteista vastaavaa erityisavustajaa. Sosiaalisessa mediassa on hämmästelty, ollaanko Ohisalolle palkkaamassa jälleen uutta avustajaa. Ohisalon avustajakunnasta kerrotaan kuitenkin Verkkouutisille, ettei avustajamäärä ole lisääntymässä.

Jyrki Kataisen sixpack-hallituksessa vihreiden puheenjohtajalla, ympäristöministeri Ville Niinistöllä oli valtiosihteerin lisäksi kaksi erityisavustajaa eli kolme erityisavustajaa vähemmän kuin Ohisalolla on nyt.

Rinteellä kolme avustajaa enemmän kuin Kataisella

Myös pääministeri Antti Rinteellä on enemmän avustajia kuin Jyrki Kataisella oli pääministerinä. Kataisella oli yksi valtiosihteeri ja viisi erityisavustajaa. Rinteellä on yksi valtiosihteeri, yksi EU-asioiden alivaltiosihteeri ja seitsemän avustajaa. Rinteen avustajista kuusi on erityisavustajia ja yksi on tittelillä koordinaattori. Verrattuna Kataiseen Rinteellä on siis lisäapuna EU-asioiden alivaltiosihteeri, kansainvälisten asioiden erityisavustaja ja koordinaattori.

Kataisen hallituksessa ministereillä, jotka eivät toimineet puolueen puheenjohtajina, oli valtiosihteeri ja yksi erityisavustaja tai valtiosihteerin tilalla toinen erityisavustaja. Rinteen hallituksessa riviministereillä on kolme erityisavustajaa ja lähes kaikille ministereille on palkattu myös valtiosihteeri.

Poikkeuksen Rinteen hallituksessa muodostaa RKP, jonka puheenjohtajalla, oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonilla on valtiosihteerin lisäksi neljä erityisavustajaa ja Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministerillä Thomas Blomqvistillä vain yksi erityisavustaja.

Kataisen sixpack-hallituksessa oli 19 ministeriä, joilla oli 35 erityisavustajaa ja 13 valtiosihteeriä. Rinteen hallituksessa on niin ikään 19 ministeriä, joilla on 65 erityisavustajaa ja 15 valtiosihteeriä. Lisäksi pääministeri Rinteellä on alivaltiosihteeri ja koordinaattori.

Viidestä erityisavustajasta kolme työskentelee koko ministeriryhmälle ja ovat minun esikuntaani nimitettyjä siksi että minä olen puolueen puheenjohtaja, toisin kuin edeltäjäni. — Li Andersson (@liandersson) August 14, 2019

Tämän täytyy olla vitsi, johan Ohisalolla on VIISI eritysavustajaa entuudestaan; Taru Anttonen, Ville Hulkkonen, Sami Kerman, Emilia Laaksonen ja Jussi Pyykkönen. tällä touhulle pitää saada stoppi! Uskomatonta ylimielisyyttä ja tuhlausta.. — Sari Madetoja (@Sarkkuli) August 13, 2019