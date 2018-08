Li Andersson: Verotukia pitäisi karsia 500 miljoonalla eurolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja käyttäisi vapautuvat varat koulutusjärjestelmän kehittämiseen ja tutkimukseen.

Kansanedustaja Li Andersson (vas.) arvostelee hallitusta mittavien verokevennysten tekemisestä.

– Tämä hallitus on elvyttänyt talouskasvun aikana, ja se on tehnyt sitä nimenomaan mittavilla verokevennyksillä. Yli puolitoista miljardia on hallitus saanut käytettyä hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin, ja sama linja vaikuttaisi [valtiovarainministeri Petteri] Orpon (kok.) puheiden perusteella jatkuvan, Andersson kirjoittaa Facebook-julkaisussaan.

Ensi vuodelle kaavailtujen 300 miljoonan euron veronkevennysten on tarkoitus kompensoida kilpailukykysopimusta, jonka myötä työntekijöiden eläkemaksuja korotettiin.

Anderssonin mukaan veroja on kevennetty pienituloisten ja koulutuksen kustannuksella. Hän arvostelee hallitusta myös haluttomuudesta karsia ympäristölle haitallisia verotukia.

– Vasemmistoliiton mielestä niitä tulisi supistaa välittömästi ainakin 200 miljoonan ja ensi vaalikauden aikana 500 miljoonan euron edestä. Näin vapautuneet varat tulisi hyvätuloisten verokevennysten sijaan ohjata suomalaiseen koulutusjärjestelmään, muun muassa oppivelvollisuuden pidentämiseen, sekä tuotekehitykseen, innovaatioihin ja tutkimukseen.

Posted by Li Andersson on Tuesday, August 7, 2018