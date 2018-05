Li Andersson: Vappu on pätkätyöväen juhla

Epävarmuus yhdistää nykyisin kaikkia työtä tekeviä, vasemmistoliiton puheenjohtaja sanoo.

– Vappu on tunnetusti työväenliikkeen juhla. Tänä päivänä se on myös pätkätyöväen ja freelancereiden juhla, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi vappupuheessaan tiistaina.

Määräaikaisuuksista kärsivät hänen mukaansa erityisesti nuoret naiset.

– Epävarmuudesta on tullut yhä vahvemmin kaikkia työtä tekeviä yhdistävä kokemus. Siksi on käsittämätöntä, että hallitus suunnittelee epävarmuutta entisestään lisääviä työsuhdeturvan heikennyksiä, Andersson sanoo.

– [Juha] Sipilä, [Petteri] Orpo ja [Sampo] Terho tietävät aivan hyvin, että Suomessa on edelleen voimakkaasti sukupuolen mukaan eriytyneet työmarkkinat. He tietävät, että naisen euro on täällä edelleen vajaa. Silti heidän johtama hallituksensa on päättänyt vähät välittää tasa-arvosta.

Anderssonin mukaan hallituksen työmarkkinapolitiikka on ennätyksellisen naisvihamielistä. Hän vaatii myös työmarkkinaosapuolia heräämään tasa-arvokysymyksissä.

– Naisvaltaisten alojen nostaminen palkkakuopasta edellyttää, että se tosissaan otetaan sekä hallituksen että työmarkkinaosapuolten tavoitteeksi.