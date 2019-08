Li Andersson: Vaikea uudistaa, jos kaikki ideat tyrmätään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministeri ihmettelee vallitsevaa keskusteluilmapiiriä.

Yhteiskunnan uudistamiseksi tarvitaan uutta ajattelua ja avauksia, opetusministeri Li Andersson (vas.) katsoo.

Andersson viittaa liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin (sd.) ympärillä pyörineeseen keskusteluun työajan lyhentämisestä. Marin esitti lauantaina SDP:n 120-vuotisjuhlan paneelikeskustelussa, että tulevaisuudessa voitaisiin hyvinkin siirtyä neljän päivän työviikkoon ja kuuden tunnin työpäiviin.

Ehdotus on herättänyt paljon keskustelua. Muun muassa Kokoomuksen Arto Satonen ja Pia Kauma ovat kysyneet, elääkö SDP reaalimaailmassa.

Hallituspuolueiden edustajista myös Antti Kurvinen (kesk.) ja Anders Adlercreutz (r.) totesivat Uudelle Suomelle maanantaina pitävänsä ehdotusta epärealistisena.

– Yhteiskunnan uudistamiseksi tarvitaan visioita uutta ajattelua ja avauksia. Vaikeaa niitä kuitenkin on tehdä, jos keskusteluilmapiiri on sellainen, jossa kaikki uudet ideat ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi heti tyrmätään liian ”kalliina” tai ”mahdottomina”, Li Andersson tviittaa.

Myös muut hallituspuolueiden kansanedustajat ovat puolustaneet Marinin ulostuloa. Muun muassa kansanedustaja Saara Hyrkkö (vihr.) on Twitterissä Li Anderssonin kanssa samoilla linjoilla.

– Ihan hassu ja aika ankea olisi maailma, jossa poliitikot eivät voisi esittää nyt kaukaiseltakin tuntuvia tulevaisuusvisioita, unelmiakin. Politiikka ei ole vain asioiden hoitamista!, Hyrkkö tviittaa.

– On itse asiassa vaikeaa kuvitella vaihtoehtoisia todellisuuksia – asioita joita ei vielä ole. Millainen on maailma, jossa ilmastonmuutos on onnistuneesti torjuttu? Entä se, missä kaikki pääsevät kouluun? Mitä tapahtuu, kun köyhyys poistetaan? Isoja ajatuksia tarvitaan, Hyrkkö toteaa.

