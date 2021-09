Li Andersson: Tämä on vasemmistoliiton ehdoton vaatimus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan erimielisyys koskee sitä, saavutetaanko päästövähennykset varmasti.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin mukaan ilmastotoimia koskevassa erimielisyydessä on käytännössä kyse siitä, että päästövähennykset saavutetaan riittävällä varmuudella.

– Nyt on löydettävä toimet, joilla riittävät päästövähennykset saadaan varmasti kokoon. Tämä on vasemmistoliiton ehdoton vaatimus, Li Andersson kirjoittaa Twitterissä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on antanut vihreille ja keskustalle tehtäväksi löytää yhteinen kirjausesitys viisikolle taakanjakosektorin viimeisen osan päästövähennyksistä. Pääministeri mukaan kyse on 0,2 megatonnin päästövähennyksistä 11 megatonnin kokonaisuudessa. Aikaa on huomisaamuun asti.

Vihreiden puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalo sanoi, että kyse ei ole mistään 0,2 megatonnista, vaan koko paketin uskottavuudesta. Hänen mukaansa vihreät eivät voi luottaa siihen, että neuvotellulla paketilla saadaan vähennettyä tarpeeksi päästöjä. Ohisalon mukaan pakettiin liittyy liikaa epävarmuuksia.

