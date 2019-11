Li Andersson syytti Audi-miesten puolueeksi – Näin kokoomuksesta vastataan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan kokoomus ajaa Audi-miesten asiaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson syytti vasemmistoliiton puoluekokouksessa pitämässään puheessa kokoomusta ”Audi-miesten” asian ajamisesta. Hänen mukaansa eduskuntaan on muodostunut talousoikeistolainen oppositio. Andersson totesi oikeisto-opposition haluavan leikata julkisia menoja ”hyvinvointipanostusten ja oikeudenmukaisten verouudistusten sijaan”.

– Audi-miesten asiaa – mikäs siinä! Kokoomus & minä ajamme lisää hyvinvointia ja vaurautta kaikille suomalaisille, joten toki myös Audi-miehille, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen vastaa Twitterissä.

Hänen mukaansa oikeistolaisempi talouspolitiikka tekisi Suomelle hyvää.

– Työllisyyttä & kasvua julkisen velan sijaan, Vartiainen jatkaa.

Hän toteaa toisessa tviitissä selvyyden vuoksi, ettei ole Audi-mies tai edes omista autoa, vaan liikkuu Brompton-taittopyörällä.

Kokoomuksen kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo vastasi puolestaan Li Anderssonille alla näkyvällä kuvalla lapsesta Audi-leikkiauton kanssa.

– Kerrankin Li Andersson on oikeassa. Me ajamme vahvasti tämänkin Audi- miehen asiaa. Me emme halua jättää lapsillemme sellaista velkataakkaa maksettavaksi, jonka tämä pikavippihallitus nyt jättää, Wallinheimo totesi saatteeksi.

Kerrankin Li Andersson on oikeassa. Me ajamme vahvasti tämänkin Audi- miehen asiaa. Me emme halua jättää lapsillemme sellaista velkataakkaa maksettavaksi, jonka tämä pikavippihallitus nyt jättää. https://t.co/OYhpzGY9L3 pic.twitter.com/VO9zThc9bu — Sinuhe Wallinheimo (@swheimo) November 15, 2019

Ja siis selvyyden vuoksi. En siis itse ole Audi-mies (en omista autoa vaikka ajokortti onkin), vaan Brompton-mies. Suosittelen! https://t.co/EI7WV5m1Ij pic.twitter.com/41GLEAAIJw — juhana vartiainen (@filsdeproust) November 15, 2019

Audi-miesten asiaa – mikäs siinä! Kokoomus&minä ajamme lisää hyvinvointia ja vaurautta kaikille suomalaisille, joten toki myös Audi-miehille. Totta maar maallemme tekisi oikeistolaisempi talouspolitiikka hyvää. Työllisyyttä&kasvua julkisen velan sijaan!https://t.co/dXe6teF5Q1 — juhana vartiainen (@filsdeproust) November 15, 2019