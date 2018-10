Li Andersson: Suomen reagoitava Saudi-Arabian toimiin

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mielestä Suomi ei voi katsoa Saudi-Arabian toimia läpi sormiensa.

Saudiarabialainen toimittaja Jamal Khashoggi katosi mentyään Saudi-Arabian Istanbulin konsulaattiin. Turkin mukaan hänet murhattiin konsulaatissa ja hänen kohtalostaan on parhaillaan meneillään tutkinta.

– Miten hallitus aikoo reagoida tietoihin Khashoggin murhasta Saudi-Arabian konsulaatissa kauppasuhteiden, aseviennin ja muiden yhteistyösuhteiden osalta, Li Andersson tiedustelee jättämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Khashoggi oli joutunut kotimaassaan Saudi-Arabiassa vaikeuksiin arvosteltuaan maan hallintoa. Khashoggi oli toivonut muulta maailmalta vastatoimia sensuuria ja toimittajien hiljentämistä vastaan. Hänen viimeiseksi jäänyt kolumninsa käsittelee sanan- ja ilmaisunvapautta arabimaissa.

– Kysymys on asiasta, johon kansainvälisen yhteisön olisi pitänyt puuttua jo aikaisemmin. Me emme voi vain katso vierestä hiljaa, kun arabimaissa tapahtuu lehdistönvapauden loukkauksia. Nyt näyttää vahvasti siltä, että Saudi-Arabian toimesta toimittaja on hiljennetty murhaamalla. Tilanne on todella vakava, Andersson sanoo.

Hän toteaa, että Saudi-Arabia on Suomelle tärkeä kauppakumppani, eikä esimerkiksi se, että maa on sotinut Jemenissä vuodesta 2015 ole kauppasuhteita Suomen ja Saudi-Arabian välillä juuri heikentänyt.

Lehtitietojen mukaan Suomesta on viimeksi syyskuussa mennyt Saudi-Arabiaan kauppadelegaatio sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilan (sin.) johdolla kauppaamaan terveydenhuollon osaamista.

– Lisäksi Suomi on myöntänyt sotatuotteiden vientilupia Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin myös Jemenin sodan alkamisen jälkeen, jossa molemmat maat sotivat Saudi-Arabian johtamassa liittoumassa, Andersson sanoo.

– Suomen ulkopolitiikan tavoitteena on muun muassa edistää kansainvälistä vakautta, rauhaa, demokratiaa, ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatetta ja tasa-arvoa. Suomi ei siis voi katsoa Saudi-Arabian toimia enää läpi sormiensa, hän jatkaa.