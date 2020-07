Li Andersson: Suomen omista intresseistä huolehdittiin

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan keskeistä ovat nyt oikeusvaltiomekanismi ja ilmastoteot.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan EU:n elpymispakettiesityksen ja monivuotisen rahoituskehityksen tukeminen on ollut Suomen omista intresseistä huolehtimista.

– Euroopan talouden ripeä elpyminen koronakriisistä on Suomen kaltaiselle vientivetoiselle taloudelle välttämätöntä, Li Andersson toteaa Twitterissä.

– Eurooppalaisen ratkaisun tukeminen ei ole ollut Suomelle hyväntekeväisyyttä.

Suomi on saamassa elpymispaketista oman arvionsa mukaan 3,2 miljardia euroa. Se maksaa vuosina nettomaksajana paketista kaikkiaan 6,6 miljardia euroa. Seitsenvuotiseen budjettiin Suomen taas arvioidaan maksavan 16,7 miljardia euroa ja hyötyvän siitä 11,1 miljardia euroa.

Kehyksen myötä Suomen EU maksut nousevat noin 100 miljoonalla eurolla vuodessa.

Koko seitsenvuotisen budjetin kokonaissumma on EU:ssa 1800 miljardia euroa. Siitä elpymispaketin osuus on 750 miljardia euroa, joista 390 miljardia on avustuksia.

Li Anderssonin mukaan budjetti tukee kokonaiskysynnän toipumista Euroopassa.

– Se tarjoaa myös vastauksia koronan aiheuttaman sosiaalisen ja terveydellisten kriisin torjuntaan, hän sanoo.

– Tehtävää niin eurooppalaisella kuin kansallisellakin tasolla on toki vielä paljon, mutta nyt saavutettu sopu oli tärkeä askel eteenpäin. Keskeistä nyt on saada oikeusvaltiomekanismi toimivaksi ja paljon vauhtia ilmastotekoihin.

