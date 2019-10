Li Andersson: Sisäministerin toimissa ei ihmeteltävää

Opetusministeri pitää kollegan selvityspyyntöä poliisista perusteltuna.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson puolustaa sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) pyytämää selvitystä poliisin toiminnasta Helsingin Narinkkatorin mielenosoituksessa.

Poliisin kanssa painiskellutta miestä vastaan jouduttiin käyttämään tilanteessa etälamautinta. Anderssonin mukaan asiasta tiedottaminen twitterissä kuuluu ”avoimiin toimintatapoihin”.

– Mielestäni siinä ei ole ihmeteltävää, että sisäministeri pyytää selvitystä, kun poliisi on käyttänyt voimakeinoja mielenosoituksessa. En näe myöskään ihmeteltävää siinä, että ministeri tiedottaa asiasta twitterissä. Se kuuluu avoimiin toimintatapoihin, täällä me muutkin viestimme, Li Andersson toteaa.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen vastaa kysymällä, pyydetäänkö jatkossa selvitystä aina, kun mielenosoitukseen joudutaan puuttumaan.

– Vai vaikuttaako se, kuka tai ketkä ovat mieltä osoittamassa? Seurataan siis onko ministeri linjakkaasti aina selvityksen julkisesti pyytämässä, Heinonen kirjoittaa twitterissä.

Myös Suomen poliisijärjestöjen liiton puheenjohtaja Jonne Rinne hämmästeli maanantaina Maria Ohisalon toimintaa. Hän toivoi, että sisäministeri pyytäisi tietoja ensisijaisesti virallisia kanavia pitkin.

– Ohisalo on paitsi sisäministeri myös vihreiden puheenjohtaja. Ministerillä on tietysti oikeus pyytää selvitystä, ja siihen tarkoitukseen on olemassa virallisia kanavia. Mutta jos hän haluaa tehdä tällä asialla puolueen puheenjohtajana politiikkaa, silloin twitter on se kanava, Rinne sanoi Helsingin Sanomille.

