Li Andersson: Riskimaihin hupimatkailevia ei tule palkita

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministeri huomauttaa, että pakkokaranteenista maksettava korvaus perustuu lakiin.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoo olevansa samaa mieltä siitä, ”ettei riskimaihin hupimatkailevia tule palkita ansiotulomenetyksen korvauksella”.

– Jos kyse virallisesta karanteenista, on tämä oikeus kuitenkin lakisääteinen. Eli joko muutetaan tartuntatautilakia tai sitten ei määrätä virallisia karanteeneja kaikille, Li Andersson kirjoittaa Twitterissä.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää karanteenista henkilölle, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille. Karanteeniin määrätyllä henkilöllä on oikeus saada tartuntatautipäivärahaa ansionmenetyksen korvaamiseksi. Sama oikeus on alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla.

Anderssonin mukaan riskimaista tuleviin olisi pitäisi soveltaa joko omaehtoista tai virallista karanteenia, jonka viranomaiset arvioisivat tarpeen mukaan.

– Koska karanteeniin myös joutuu paljon ei-hupimatkailevia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat korvauksen, on varmasti järkevämpää soveltaa riskimaista tulevien osalta joko omaehtoista ja virallista karanteenia, riippuen viranomaisarviosta, Andersson jatkaa.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) linjasi tänään keskiviikkona, ettei hänen mielestään ole oikein, että korkean tautiriskin maihin tietoisesti matkustava saisi reissunsa jälkeen valtiolta korvauksen menetystä toimeentulosta pariksi viikoksi. Karanteenia Saarikko pitää kuitenkin välttämättömänä.

Koska karanteeniin myös joutuu paljon ei-hupimatkailevia ihmisiä, jotka oikeasti tarvitsevat korvauksen, on varmasti järkevämpää soveltaa riskimaista tulevien osalta joko omaehtoista ja virallista karanteenia, riippuen viranomaisarviosta. — Li Andersson (@liandersson) August 12, 2020