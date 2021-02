Li Andersson: Rajoitusten epäloogisuus turhauttaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja ottaa kantaa kulttuurialan tilanteeseen.

Äitiyslomalla olevan opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan kulttuurialan tilanne on tiedossa ja on selvää, että lisätoimia tarvitaan.

– Vasemmistoliitto on koko ajan vaatinut rahallista tukea kulttuurialalle monessa eri muodossa kentän moninaisuudesta johtuen. Mitä on tehty? Yhteensä noin 110 miljoonaa on jaettu tukea opetus- ja kulttuuriministeriön puolella, Andersson kirjoittaa Twitterissä.

– Tämän lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön puolelta on jaettu noin 100 miljoonaa joko yksinyrittäjien tuen ja kustannustuen kautta. Kustanustukea on parannettu ja edelleen jatkokehitetään yhteistyössä luovien alojen toimijoiden kanssa, jotta se soveltuisi mahdollisimman

Anderssonin mukaan suurinta turhautumista aiheuttaa lainsäädännöstä johtuva rajoitusten epäloogisuus. Tällä hän tarkoittaa esimerkiksi baarien ja kuntosalien tilannetta suhteessa keikkapaikkoihin ja elokuvateattereihin.

– Ymmärrän tämän turhautumisen täysin, ja siksi esim. tartuntatautilakia muutetaan. Kun tautitilanne mahdollistaa rajoitusten osittaisen purkamisen, pitää mielestäni edetä juuri kuten ala on ehdottanut, eli tarkemmilla turvallisuusjärjestelyihin liittyvillä ohjeilla kaavamaisen osallistujalukumäärän sijasta, Andersson sanoo.

Vasemmistoliitto on koko ajan vaatinut rahallista tukea kulttuurialalle monessa eri muodossa kentän moninaisuudesta johtuen. 2/ — Li Andersson (@liandersson) February 14, 2021

Tämän lisäksi TEMin puolelta on jaettu noin 100 miljoonaa joka yksinyrittäjien tuen ja kustannustuen kautta. Kustanustukea on paranetty ja edelleen jatkokehitetään yhteistyössä luovien alojen toimijoiden kanssa, jotta se soveltuisi mahdollisimman hyvin mahdollisimman monelle. 4/ — Li Andersson (@liandersson) February 14, 2021

Kun tautitilanne mahdollistaa rajoitusten osittaisen purkamisen, pitää mielestäni edetä juuri kuten ala on ehdottanut, eli tarkemmilla turvallisuusjärjestelyihin liittyvillä ohjeilla kaavamaisen osallistujalukumäärän sijasta. 6/ — Li Andersson (@liandersson) February 14, 2021