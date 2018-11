Li Andersson: Pitää huomioida, kenellä on vähäisempi tarve autolle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan Anna Kontulan autonäkemykset tulee ottaa huomioon.

Yhdeksän eduskuntapuolueen puheenjohtajat osallistuivat keskiviikkona Elinkeinoelämän keskusliiton paneelikeskusteluun.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonilta kysyttiin paneelissa hänen puolueensa kansanedustajan Anna Kontulan kirjoituksen nostamasta kohusta. Kontulan mukaan tulisi saada päättää, kenellä tulevaisuudessa on oikeus omaan autoon.

Li Andersson vastasi autolupakysymykseen, ettei hän ole lukenut Anna Kontulan kolumnia, ”joten en tiedä millä tavalla hän on sitä muotoillut”.

– Sinänsä ymmärsin että hänen ajatuksensa oli se, että kun meidän pitää tehdä suuria muutoksia jotta me voidaan päästövähennyksiin päästä, niin pitää myös huomioida kenellä on tarve käyttää autoa ja kenellä vähäisempi sellainen. Kenellä on taloudellisia edellytyksiä hankkia vaikkapa sähköauto ja kenellä ei, Li Andersson totesi.

– Ja totta kai ne ovat sellaisia aspekteja, joita myös pitää huomioida, kun tehdään poliittisia linjaratkaisuja.

Andersson lisäsi Suomea kiertäessään saaneensa käsityksen, että moni pienituloinen pelkää ilmastotoimien ja ympäristöpolitiikan tarkoittavan sitä, että heidän taloudellinen asemansa heikkenee entuudestaan. Siksi hänen mukaansa ilmastokeskustelussa on hyvä pitää vahvasti oikeudenmukaisuus mukana.

Li Anderssonin vastaus tulee alla olevalla paneelivideolla noin kohdassa 1:32:25.