Li Andersson: Opetusta ei ole keskeytetty

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan oppivelvollisuuden laajentamisen valmistelu jatkuu normaalisti.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) toteaa, että Suomessa on siirrytty tänään keskiviikkona uuteen ja poikkeukselliseen tilanteeseen. Lähiopetus kouluissa ja oppilaitoksissa on keskeytetty, ja oppilaat opiskelevat kotona.

Opetusministeri painottaa, että vaikka on siirrytty poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ja etäopetukseen, opetus kuitenkin jatkuu.

– Hallitus ei valmiuslain nojalla ole keskeyttänyt opetusta Suomessa, Li Andersson korosti valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa tänään.

Andersson sanoi, että myös opetus- ja kulttuuriministeriössä lainvalmistelu jatkuu normaalisti esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamiseen eteen.

Hallitus on päättänyt, että varhaiskasvatuksen yksiköt ja esiopetus pysyvät auki kaikille lapsille.

– Kaikkien vanhempien on mahdollista viedä lapsi päivähoitoon, mikäli tarve näin vaatii. Hallitus on kuitenkin antanut vahvan suosituksen kaikille perheille ja vanhemmille, että mikäli vain on mahdollista, niin suosittelemme hoitamaan myöskin varhaiskasvatusikäiset lapset kotona, Andersson sanoi.

Isovanhempien ja lapsenlasten kontakteja halutaan vähentää

Andersson sanoi, että auki pitämisen syynä on se, että vanhempien työskentely ja etätyö halutaan mahdollistaa.

– Asiantuntijat ovat varoittaneet, että mikäli varhaiskasvatuksen yksiköt suljetaan, kasvaa todennäköisyys, että hoitovastuu siirtyy isovanhemmille, jotka kuuluvat siihen riskiryhmään, jota erityisesti halutaan suomalaisessa yhteiskunnassa suojella ja myöskin vähentää lähiviikkoina isovanhempien ja lapsenlasten välisiä kontakteja.

Andersson sanoi, että asiakasmaksulaissa ei ole huomioitu poikkeustilannetta. Kunnat päättävät päivähoitomaksuista.

– Pidämme kuitenkin toivottavana, että kunnat harkitsevat näiden maksujen perimättä jättämistä.

Ruokailua voidaan järjestää harkitusti

Opetusministerin mukaan kunnilla ei ole velvollisuutta järjestää ruokailua kotona opiskeleville lapsille. Oikeus kouluruokailuun on vain niillä lapsilla, jotka saavat poikkeusoloissakin lähiopetusta. Lähiopetukseen ovat oikeutettuja kriittisillä aloilla työskentelevien 1.-3.-luokkalaisten lapset ja erityisen tuen päätöksen saaneet lapset.

– Kunnat voivat järjestää kouluruokailua myöskin muille lapsille. Tämä ei ole kiellettyä.

Andersson kannustaa kuitenkin vahvaan harkintaan, koska rajoittamistoimien päämääränä on rajoittaa myöskin lasten lähikontakteja. Monet kunnat ovat kuitenkin päättäneet järjestää ruokailua tarvepohjaisesti etäopiskelijoille.

Myös lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa siirrytty etäopetuksen, eivätkä opiskelijat ole oikeutettuja kouluruokailuun. Ruokailu on opetuksenjärjestäjän harkintavallassa.

Ylioppilaskokeet toteutetaan aiemmin ilmoitetussa tiivistetyssä aikataulussa 23. maaliskuuta mennessä.

PÄIVITYS 18.3.2020 kello 13:27: Tarkennettu Anderssonin sitaatteja.