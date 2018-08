Li Andersson: Oikeusvaltioon ei voi enää luottaa, tottelemattomuus ymmärrettävää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan saa toimia, kun pelkää hengen olevan vaarassa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ottaa twitterissä kantaa vihreiden lainsäädäntösihteerin tapaukseen, jossa tämä esti Finnairin koneen lähtöä matkustamossa olleen henkilön vuoksi, jota arveli pakkopalautettavaksi.

– Suomesta palautettuja ihmisiä on aikaisemmin tapettu kotimaassaan. Tämän johdosta on ymmärrettävää, että ihmiset toimivat jakamattoman ihmisarvon puolesta kansalaistottelemattomuuden keinoin, silloin kun pelätään, että toisen henki on vaarassa, Li Andersson twiittaa.

– Hallituksen tekemät heikennykset tp-hakijoiden oikeusapuun ovat johtaneet siihen, että suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa. Palautettavilla saattaa myös olla lupaprosesseja kesken, Andersson jatkaa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja on twiitannut myös uutiset irakilaisen kuolemantapauksesta ja Libyan soveltumattomuudesta palautusmaaksi.

LUE MYÖS:

Touko Aalto: Pakkopalautukset keskeytettävä, ketään ei saa lähettää

Touko Aalto AL:lle: Työntekijämme poistui ilman vastarintaa koneesta

Wille Rydman lentokoneprotestista: Hyytävä uhka länsimaisille yhteiskunnille

”Onko vihreät laittomuuteen kannustava äärijärjestö?”

HS: Vihreiden työntekijä protestoi, lentokoneen lähtö viivästyi

Suomesta palautettuja ihmisiä on aikaisemmin tapettu kotimaassaan. Tämän johdosta on ymmärrettävää, että ihmiset toimivat jakamattoman ihmisarvon puolesta kansalaistottelemattomuuden keinoin, silloin kun pelätään, että toisen henki on vaarassa.

1/2 — Li Andersson (@liandersson) August 1, 2018

Hallituksen tekemät heikennykset tp-hakijoiden oikeusapuun on johtanut siihen, että suomalaiset eivät enää voi luottaa oikeusvaltioperiaatteiden ja palautuskiellon toteutumiseen turvapaikkaprosesseissa ja palautustilanteissa.Palautettavilla saattaa myös olla lupaprosesseja kesken — Li Andersson (@liandersson) August 1, 2018