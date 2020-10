Li Andersson: Odotin, nostaako oppositio esille tämän asian

Opetusministeri hämmästyi, että oppositio ei kommentoinut Vastaamon tietomurtotapausta.

Opetusministeri ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on ottanut kantaa psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurtotapaukseen. Hän kertoo odottaneensa mielenkiinnolla, nostaako oppositio eduskunnan kyselytunnilla esille Vastaamon potilastietojen vuotamisen verkkoon.

– Tällä viikolla odotin mielenkiinnolla, nostaako oppositio kyselytunnilla esille monia syvästi järkyttäneen terapiaa käsittelevien yksityisten potilastietojen vuotamisen verkkoon, Andersson sanoo perjantaina julkaistussa Facebook-päivityksessään.

– Eivät nostaneet, ja muutenkin on ollut hämmentävää kuinka vähän tätä poikkeuksellisen häikäilemätöntä rikosta on kommentoitu. Erityisen traagista on se, että tämän rikoksen kohteena on erittäin henkilökohtainen tieto, hän jatkaa.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on nyt sanonut, että että hallituksen avainministerit kutsutaan pikaisesti koolle asioiden selvittämiseksi ja jatkotoimien suunnittelemiseksi.

Tietomurron uhreille on lähetetty useita kiristyssähköposteja, joissa uhreilta vaaditaan rahaa tietojen salaamista vastaan. Poliisi on ohjeistanut, että rahavaateeseen ei saa myöntyä ja kiristysviestistä on tehtävä rikosilmoitus.

Muun muassa kokoomuksen kansanedustaja Sari Multala on tänään ottanut kantaa Vastaamon tietomurtoon ja Ohisalon ulostuloon.

– Hyvä, että toimitaan nopeasti. Kriisiapua tarvitaan. Lainsäädännönkin tarkastelu tehtävä, Multala kiittelee Twitterissä.

Vastaamo on tiedottanut olevan todennäköistä, että sen järjestelmään on tunkeuduttu kaksi kertaa marraskuun lopun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana. Se on vahvistanut, että kyse on tietomurrosta, eikä esimerkiksi ex-työntekijän mukanaan viemästä datasta tai muusta vahingosta.

