Li Andersson: Neuvottelut jatkuvat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliitto arvioi neuvottelutuloksen kokonaisuutena, kun se on valmis.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan vasemmistoliitto jatkaa hallitusneuvotteluita.

– Me olemme esittäneet näkemyksiämme rahoitukseen liittyen ja nyt neuvottelut jatkuvat. Me arvioimme sitten neuvottelutulosta kokonaisuutena, kun se on valmis, niukkasanainen Li Andersson kommentoi toimittajille poistuessaan Säätytalolta kello 15.

Hallitusneuvottelut keskeytettiin tänään maanantaina aamupäiväksi, koska vasemmistoliitto riitautti hallitusohjelman tulopuolen. Vasemmistoliitto ei halua rahoittaa investointeja myymällä valtion omaisuutta, vaan ottamalla lisää velkaa.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto on jo aiemmin päättänyt järjestää neuvoa-antavan jäsenäänestyksen hallitukseen osallistumisesta, kun neuvottelutulos saadaan aikaiseksi.

Mikäli vasemmistoliitto jäisi pois Säätytalolla parhaillaan neuvoteltavasta hallituksesta, Antti Rinteen (sd.) hallitus kutistuisi 101 paikkaan.

Talousraamit lisäsivät vaikeuskerrointa

Muun muassa keskustan kansanedustajia kulki Säätytalon portaita alas kello 13 aikaan. He kertoivat jatkavansa neuvotteluita.

Muut hallitusneuvotteluihin osallistuvien puolueiden puheenjohtajat eivät ole antaneet kommentteja tiedotusvälineille aamun jälkeen.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoi jo aamulla, että hallitusneuvotteluihin on tullut lisää vaikeuskerrointa talousraamien myötä.

– Kyllä näitä hankaluuksia nyt on tullut lisää, kun on päästy käsittelemään talouden raameja, Andersson kertoi.