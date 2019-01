Li Andersson: Kirstunvartijat pelottelevat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan valtiovarainministeriö julkaisee pian ”synkän profetian”.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan kevään eduskuntavaaleissa on keskusteltava köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumisesta.

– Tiedotusvälineet kilpailevat nyt kovaa siitä, mikä on seuraavien eduskuntavaalien suurin puheenaihe. Oulun rikosepäilyjen jälkeen on peräänkuulutettu maahanmuuttovaaleja, vaikka sellaiset on käyty jo kahdesti.

– Valtiovarainministeriö taas valmistautuu helmikuussa julkaistavaan synkkään profetiaan kestävyysvajeen määrästä. Kun viime eduskuntavaaleissa jouduimme katsomaan taustalla tikittäviä velkakelloja, haluavat ministeriön kirstunvartijat tällä kertaa pelotella meitä kestävyysvajeella, Li Andersson kirjoittaa Kansan Uutisissa.

Hänen mukaansa eriarvioisuuden ja köyhyyden vähentäminen ei nouse ikinä vaalitenttien ykkösaiheeksi.

– Kun ihmiset keskenään keskustelevat leipäjonojen kasvusta, kotihoidon resurssien puutteesta, eläkeläisten köyhyydestä, ylikorkeista vuokrista ja terveyskeskusjonojen pituudesta, laitetaan puoluejohtajat vastaamaan kysymyksiin työllisyysasteesta, valtiontalouden tasapainosta, kestävyysvajeesta ja puolustuspolitiikasta.

– Nämä ovat tietysti olennaisia aiheita, mutta niin ovat eriarvoisuus, köyhyys ja terveydenhuoltokin, Andersson kirjoittaa.