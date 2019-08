Li Andersson: Koulutuksen kunnia palautetaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan uupumus on todellisuutta yhä useammalle opettajalle.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) katsoo, että koulutuksen kunnian palauttaminen on käynnistynyt Antti Rinteen (sd.) hallituksen myötä.

Li Anderssonin mukaan suomalaisen koulutusjärjestelmän kulmakivi on opettajien korkea koulutusaste sekä opettajien korkea yhteiskunnallinen arvostus. Hänen mukaansa arvostus voi auttaa opettajia jaksamaan työssään, mutta opettajat tarvitsevat työnsä tueksi myös hyvän työyhteisön, riittävät resurssit ja hyvää koulua ja opetusta tukevan ja kehittävän lainsäädännön.

– Uuden hallituksen myötä on käynnistynyt koulutuksen kunnianpalautus, ja koulutuksen rahoituksen vahvistaminen on tärkeää. Koulutuksen lisäksi tavoitteena on myös opettajuuden kunnianpalautus, Li Andersson kirjoittaa Kansan Uutisten mielipidekirjoituksessaan.

Opetusministerin mukaan uupumus on valitettavasti todellisuutta yhä useammalle opettajalle.

– Saimme kuluneella viikolla lukea pohjoissuomalaisesta opettajasta, joka vaihtoi alaa uupumuksen vuoksi. Irtisanoutuneen opettajan mukaan opetuksen arki on useista syistä käynyt liian raskaaksi ja erityisesti liikaa energiaa menee erityisopetuksen resurssien niukkuuden takia aivan muuhun kuin opettamiseen, Andersson katsoo.

– Ongelmien esiin nostaminen on tärkeää, jotta niihin voidaan puuttua. Samalla ammatin kokonaiskuva kaikkine hyvine ja kiinnostavine puolineen ei kuitenkaan saa unohtua.