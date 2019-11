Li Andersson: Kotihoidontuen sisaruslisä on todellinen ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan kolmannes kotona hoidettavista on yli 3-vuotiaita sisaruksia.

Opetusministeri Li Anderssonin (vas.) mukaan kukaan ei ole ehdottanut muutoksia perheiden oikeuteen hoitaa lasta kotona kolmevuotiaaksi asti.

– Lapset ovat yksilöitä, eikä minusta siksi ole syytä poistaa tai heikentää tätä perheiden oikeutta, Li Andersson kirjoittaa Facebookissa.

Hänen mukaansa vähemmän tunnustettu tieto on sen sijaan se, että noin 34 000 lasta eli reilu kolmannes kotihoidon tuella hoidettavista lapsista on yli kolmevuotiaita sisaruksia.

– Tämä johtuu siitä, että yli kolmevuotiaista sisaruksista maksetaan kotihoidontuen sisaruslisää, eli rahaa siitä, että vanhemmat hoitavat myös vanhemmat lapset kotona.

Lapsilisiin korotus tai perheiden maksuja laskettava

Anderssonin mukaan kotihoidontuen sisaruslisä on ongelmallinen kahdesta syystä. Ensinnäkin se on ristiriidassa varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostamisen kanssa. Suomessa lasten osallistumisaste on alhaisemmalla tasolla kuin Pohjoismaissa ja EU:ssa keskimäärin.

– On aivan outoa, että Suomi haluaa nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, mutta silti maksaa perheille siitä, että yli kolmevuotiaatkin lapset ovat kotona.

Toinen näkökulma liittyy perheiden toimeentuloon.

– Ehkä meidän olisi syytä seurata Viroa siinä että esimerkiksi lapsilisät korotettaisiin merkittävästi, tai että lasketaan perheisiin kohdistuvia maksuja merkittävästi. Joka tapauksessa lapsiperheköyhyyttä ei pidä enää vuonna 2019 hoitaa sellaisella etuudella, jonka ehto on se, että lapsi ei ole varhaiskasvatuksen piirissä, Andersson toteaa.

Kotihoidontuki herättää edelleen keskustelua ja haluan omalta osaltani selkeyttää pari asiaa.Ensimmäisenä on syytä… Posted by Li Andersson on Thursday, October 31, 2019