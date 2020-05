Li Andersson: Kokoomuksen kanta epidemian rajoittamiseen vastuuton

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mielestä kokoomuksen kanta on järjetön ihmisten hyvinvoinnin ja epidemian rajoittamisen kannalta.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) kirjoittaa Facebookissa ymmärtävänsä rajoitustoimiin ja niiden purkuun liittyviä kysymyksiä, pohdintaa ja huolta. Hän ei kuitenkaan voi ymmärtää oppositiopuolue kokoomuksen koronaviruksen rajoitustoimiin liittyviä vaatimuksia, jotka ovat ministerin mielestä populistisia ja vastuuttomia.

– Ymmärrän, että rajoitustoimiin ja niiden purkuun liittyvät asiat herättävät ihmisten keskuudessa kysymyksiä, pohdintaa ja huolta. Sen sijaan en voi ymmärtää miten oppositiopuolue kokoomus samanaikaisesti vaatii hallitusta avaamaan yhteiskuntaa nopeammin ja tukahduttamaan koronavirusta tehokkaammin, ministeri ihmettelee.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoi viime lauantaisessa puoluevaltuuston etäkokouksessa pelkäävänsä, että hallituksen strategia on hyppyri tuntemattomaan. Orpo vaati hallitukselta laajempaa testausta ja selkeää suositusta suojamaskien käytöstä ahtaissa tiloissa ja julkisissa kulkuvälineissä. Pelko taudin leviämisestä on hänen mukaansa suurempi este talouden avautumiselle kuin rajoitukset.

– Kokoomus, joka kritisoi hallitusta siitä, että Uudenmaan purku lopetettiin, pitää ravintoloiden aikarajoituksia holhouksena. Kaiken lisäksi kokoomus haluaisi yökerhot mahdollisimman nopeasti auki mutta pitää koulut kiinni. Tämä kanta on paitsi populistinen myös vastuuton, sillä siinä ei ole järjen häivää epidemian rajoittamisen saatikka ihmisten hyvinvoinnin kannalta, Andersson huomauttaa.

Orpo vastasi aiemmin tällä viikolla hallituspuolueiden syytöksiin. Hän sanoi, että kokoomus vaati yhdessä muiden kanssa tiukkoja toimia, kun tauti lähti leviämään. Nyt kun tautia ollaan saamassa kuriin, olisi rajoituksia Orpon mielestä perusteltua purkaa.

Andersson puolestaan korostaa, että yökerhot on edelleen tarpeellista pitää kiinni.

– Yökerhot pidetään edelleen kiinni, koska meillä on rutkasti esimerkkejä siitä, miten helposti juuri baareista ja yökerhoista tulee viruslinkoja, joista voi syntyä pitkiä tartuntaketjuja. Yökerhojen ja baarien toiminnan rajoittaminen on siis epidemian rajoittamisen näkökulmasta perusteltua, Andersson sanoo.

Opetusministerin mukaan päiväkotien ja koulujen avaaminen on sen sijaan ollut perusteltua.

– Päätös siitä, missä järjestyksessä mitäkin rajoitustoimia puretaan perustuu analyysiin kyseisten toimenpiteiden vaikutuksesta epidemian leviämiseen. Siksi niin Suomessa kuin muissakin maissa on aloitettu päiväkodeista ja kouluista. Niiden vaikutus epidemian kiihtymiseen on pieni, mutta niiden merkitys lasten hyvinvoinnille on suuri. Vaikka nyt ilmenee yksittäisiä ikäviä tapauksia, joissa kouluissa joudutaan asettamaan oppilaita tai henkilökuntaa karanteeniin, ei nykyisessä epidemiatilanteessa ole enää perusteltua rajoittaa Suomen 560 000 peruskoululaisen oikeutta lähiopetukseen, ministeri painottaa.