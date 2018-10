Li Andersson: Tiedustelulaeille ei ole kiirettä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan tiedustelulakien uudistukselle ei ole tällä hetkellä erityistä kiirettä. Näin ollen myöskään perustuslakia ei tulisi muuttaa kiireellisen menettelyn kautta.

– Kiireellistä menettelyä ei pidä käyttää, ellei siihen on poikkeuksellisesti välttämätöntä tarvetta. Kysymys kuuluu siksi, onko meillä nyt käsissä sellainen tilanne? Ei ole, Li Andersson kirjoittaa blogitekstissään.

Hän pitää ulkoasian- ja puolustusvaliokunnan tekemiä arvioita Suomen turvallisuusympäristön muutoksista oikeansuuntaisina. Myös teknologinen kehitys on vaikuttanut turvallisuuspolitiikkaan ja tiedustelutoimiin tarvittaviin valtuuksiin.

– Kaikki tämä on kiistattomasti totta. Se ei silti muuta sitä tosiasiaa, että kyseessä on yleinen kuvaus turvallisuustilanteen muutoksista, jotka ovat todellisuutta kaikissa valtioissa ympäri maailman. Mitään poikkeuksellista ja välttämätöntä, juuri tähän aikaan liittyvää tarvetta, ei ole kuitenkaan yksilöity.

Andersson viittaa perustuslakivaliokunnan näkemykseen, jonka mukaan päivänpoliittiset kysymykset eivät saa vaikuttaa perustuslain muuttamiseen. Muutokset tulisi käsitellä pääsääntöisesti normaalissa säätämisjärjestyksessä.

– Kynnys on haluttu pitää korkeana niin perustuslain aseman suojaamiseksi kuin demokratian varmistamiseksi. Jättämällä esitys lepäämään seuraavalle eduskunnalle annetaan kansalaisille mahdollisuus vaalien kautta ilmaista oma kantansa esityksiin, joilla heidän perusoikeuksia rajoitetaan tai muutoin merkittävällä tavalla muutetaan.

– Mikäli perustuslakia muutetaan kiireellisessä järjestyksessä, tulee tästä ennakkotapaus, jolla tulee olemaan vaikutuksia siihen, minkälaisin perustein jatkossa tehdään muutoksia perustuslakiin, Andersson sanoo.

