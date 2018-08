Li Andersson: Juha Sipilältä todellinen rimanalitus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan pääministeri ’normalisoi äärioikeiston kieltä’.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson ryöpyttää pääministeri Juha Sipilää (kesk.) vihervasemmisto-sanan käyttämisestä.

– Todellinen rimanalitus pääministeriltä. Näin normalisoidaan äärioikeiston kielenkäyttöä, Andersson tviittaa.

Hän on jakanut Niko Hatakan tviitin. Siinä todetaan, että pääministeri on omaksunut vihervasemmisto-termin, ”jonka alkuperä on oikeistopopulistisessa viholliskuvastossa”.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) totesi Vantaalla keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa pitävänsä ”vihervasemmiston argumentaatiota leikkauksista paitsi objektiivisesti katsoen virheellisenä myös epäoikeudenmukaisena”.

– Teidän jälkiänne olen yhdessä muun hallituksen kanssa viimeiset vuoden korjannut. Ja jos te ajattelette, että ikääntyvän Suomen talouspolitiikka on seuraavalla vuosikymmenellä vain menojen lisäämistä, niin pieleen menee taas. Jonkun on silloinkin tultava jälkiänne korjaamaan, Juha Sipilä jatkoi.

Sipilän mukaan politiikassa mikään ei ole niin helppoa kuin etuuksien jakaminen. Kyvykkyyttä vaati pääministerin mukaan kestävien hyvinvoinnin edellytyksien luominen.

Todellinen rimanalitus pääministeriltä. Näin normalisoidaan äärioikeiston kielenkäyttöä. https://t.co/iUaYRt99nV — Li Andersson (@liandersson) August 21, 2018