Li Andersson: Jos oppilasta ei saada kiinni, verrattavissa poissaoloon

Opetusministerin mukaan huoltajilla on velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki suorittavat oppivelvollisuutensa.

Eduskunta kävi tänään keskiviikkona lähetekeskustelun valmiuslaissa säädettyjen toimivaltuuksien jatkamisesta.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho kertoi, että opettajilta on tullut huolestuneita viestejä siitä, jos he eivät saa yhteyttä lapsiin ja myös lastensuojelujärjestöiltä on tullut yhteydenottoja, että he pelkäävät, mitä kotona tapahtuu.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) vastaisi, että keskeistä on, että kaikkiin oppilaisiin iästä riippumatta otetaan henkilökohtaisesti yhteyttä. Myös mediassa on ollut juttuja siitä, että etäopetuksen aikana kaikkiin lapsiin ja nuoriin ei ole pystytty pitämään yhteyttä.

– Itse olen verrannut sellaista tilannetta siihen, että oppilas ei tule paikan päälle kouluun. Eihän sellaisessakaan tilanteessa voida toimia niin, että kukaan koulussa ei reagoisi lainkaan, jos oppilas ei ilmesty tunneille eikä koululle, Li Andersson sanoi eduskunnan täysistunnossa.

Opetusministerin mukaan sellaisessa tilanteessa pitää ottaa yhteyttä ensin oppilaaseen itseensä ja jos ei saada yhteyttä, niin huoltajiin. Jos tämäkään ei ole mahdollista, niin silloin pitää ottaa yhteyttä oppilas- ja opiskelijahuollon ammattilaisiin tai kunnan sosiaalipuolen ammattilaisiin.

– Huoltajilla on näinäkin aikoina velvollisuus huolehtia siitä, että kaikki lapset ja nuoret oppivelvollisuutensa suorittaa, Andersson sanoi.