Li Andersson IS:lle: Kouluissa ei ole noudatettu suosituksia

Opetusministerin mukaan jokaisessa koulussa on panostettava riittäviin toimiin koronatartuntojen leviämisen estämiseksi.

Opetusministeri Li Andersson (vas.) sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa seuranneensa huolestuneena viime päivien uutisointia siitä, miten useassa koulussa on tapahtunut joukkoaltistumisia, joissa altistuneita on ollut pahimmillaan jopa lähes sata.

– Näin suuret ryhmäaltistumiset eivät olisi mahdollisia, jos kouluissa olisi pystytty noudattamaan suosituksia, Andersson sanoo Ilta-Sanomille.

Suomessa on tiedotettu syyskuun ensimmäisten päivien aikana kymmenestä uudesta koulusta ja oppilaitoksesta, joissa on todettu koronavirusaltistuksia. Yhteensä kouluja, joissa altistuksista on elokuusta alkaen kerrottu, oli torstaiaamuna 43. Lisäystä parissa päivässä koulujen määriin on siten tullut lähes neljännes.

Andersson korostaa haastattelussa, että jokaisessa koulussa on panostettava riittäviin toimiin koronavirustartuntojen leviämisen estämiseksi.

– Varsinkin kun ollaan tilanteessa, jossa päivittäisten tautitapausten määrä on ollut Suomessakin kasvamaan päin, on annettujen suositusten noudattaminen äärimmäisen tärkeää. Juuri siksi, että saadaan rajattua altistuneiden joukkoa siltä varalta että käy niin huonosti, että tulee yksittäisiä tautitapauksia kouluissa tai oppilaitoksissa.