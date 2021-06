Li Andersson IS:lle: Keskusta on nyt ulosmitannut sen, mitä ovat ulosmitanneet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan keskustan on nyt aika rauhoittua hallituksessa.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson palaa maanantaina vanhempainvapaalta opetusministeriksi ja hallitusviisikon jäseneksi.

Hän sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa, että syksyn budjettiriihessä ei ole edellytyksiä päättää keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Anneli Saarikon kiirehtimistä julkista taloutta korjaavista työllisyystoimista.

– Keskusta on nyt ulosmitannut sen, mitä ovat ulosmitanneet. Meille on keskeistä noudattaa hallitusohjelmaa, joka korostaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjuntaa ja eriarvoisuuden vähentämistä, Andersson sanoo.

Anderssonin vasemmistoliitto haluaa syksyn budjettiriihestä uusia ilmastolinjauksia, eikä jankata työttömyysturvan porrastamisesta.

Anderssonilla on tiukkaa sanottavaa myös maakuntaveron valmistelusta. Hallitus on linjannut, että maakuntaveroa koskeva lainsäädäntö saadaan hyväksyttyä tällä vaalikaudella ja tulee voimaan viimeistään 2026. Ilmassa on kuitenkin epäilyksiä keskustan viivytystaistelusta.

– Jos valtiovarainministeriön johto on johtanut valtiovarainministeriötä niin, että valmistelu aloitetaan myöhässä, sitten se tarkoittaa vain enemmän töitä sen ministeriön sisällä, Andersson sanoo.

– Jos kävisi niin, että myöhästelyn, tahallisen tai tahattoman, takia asioita ei ehditä saada valmiiksi, löytyy muistakin ministeriöistä varmasti jotain kaikille tärkeitä asioita, joissa kestää odotettua pidempään, eikä saada valmista. En pidä hallituksen toimintakulttuurin kannalta kovin hyvänä, että lähdetään tällaista peliä pelaamaan, Andersson uhkaa IS:ssa.

Hallituksen budjettiriihestä on tulossa vaikea. Annika Saarikon ja Li Anderssonin kannat eroavat jo nyt siitä, mistä riihessä voidaan päättää.