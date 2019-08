Li Andersson ihmettelee Ylellä rahaministeriön toimia: ”Hyvin erikoista”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministerin mukaan koulutuspolitiikan kovimmat asiantuntijat löytyvät opetusministeriöstä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Li Andersson (vas.) on yllättynyt valtiovarainministeriön toiminnasta, kertoo Yle.

Kansan Uutisten mukaan valtiovarainministeriössä on kirjoitettu opetusministeriön budjettiehdotus uusiksi. KU kertoo, että valtiovarainministeriö ei muuttanut pelkästään numeroita opetus- ja kulttuuriministeriön tekemästä budjettiehdotuksesta, vaan myös selvitysosa, jossa ministeriö perustelee hallinnonalan rahoitustarvetta, kirjoitettiin uusiksi.

– Hyvin erikoista toimintaa, ja olin aika yllättynyt, kun se tuli ilmi. Jos puhutaan koulutuspolitiikan sisällöistä ja tavoitteiden asettelusta, kyllä tämän maan kovimmat asiantuntijat ovat opetus- ja kulttuuriministeriössä, Li Andersson sanoi Ylen Aamu-tv:n haastattelussa keskiviikkona.

Andersson totesi, ettei hän tiedä, mikä on valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) osuus asiaan.

– Tärkeintä on selvittää, miksi näin on käynyt, ja se, että pystytään budjettiriihessä tekemään sellaisia linjauksia, joista näkyy, että koulutuspolitiikka on parasta työllisyyspolitiikkaa, jota Suomessa voidaan tehdä, Andersson sanoi.