Li Andersson: Kokoomuksen ihanteet kiteytyvät neloskaljaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan uusi kokoomusolut on ’loogista ja sopivaa’.

Kokoomuksen kesäkuun puoluekokouksessa Turussa lanseerataan Vapaus-olut. Pyynikin käsityöläispanimon valmistaman oluen pohjana on Pyynikin Mosaic Lager, johon on lisätty aavistus ruiskukkaa ja jonka alkoholipitoisuutta on nostettu.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on twiitannut asiasta tästä löytyvän Verkkouutisten jutun.

– Tämä on täysin loogista ja sopivaa. Liberaalit ihanteet ihmisten vapauden lisäämisestä kiteytyvät tämän päivän kokoomuksessa nimenomaan kaljan juonnin edistämiseen ja erityisesti keskeiseen ihmisoikeuteen saada neloskaljaa lähikaupasta, Li Andersson twiittaa.

Kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala markkinoi twiittiketjussa Li Anderssonille saman tien muitakin @kokoomus 100 vuotta -juhlavuoden tuotteita. Niitä ovat Vesalan mukaan muun massa Tirppa-kangas ja siitä tehdyt esiliinat, saman kuosin aamiaistarjottimet ja kehitysyhteistyökorvakorut.

– Ihmiset haluavat itse valita, mistä ostavat tykötarpeensa. Ei tätäkään olutta ole mikään pakko ostaa; sekin kuuluu vapauteen.

– Kyllä, se sopii täydellisesti!, Li Andersson vastaa.

Twitter-ketjussaan Li Andersson on jakanut myös tämän Verkkouutisten 21.12.2017 jutun, jonka otsikkona on Li Andersson: Oikeistoliberaalien alennustila kiteytyy neloskaljaan.

