Li Andersson: Hyvinvointivaltiomme on rakennettu työllä ja työtaisteluilla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja vaatii turvaamaan luottamusmiesten asemaa vahvemmin lailla.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii vappupuheessaan, että hallitus aloittaa valmistelun luottamusmiesten aseman vahvemmaksi turvaamiseksi lailla.

Hän sanoo olevansa syvästi huolissaan Metsäteollisuuden ja Teknologiateollisuuden päätöksestä irtaantua työehtosopimustoiminnasta ja korostaa, että päätöksillä tulee olemaan mittavia, kauaskantoisia vaikutuksia kaikille palkansaajille.

– Hallituksen on ensitöikseen ryhdyttävä tarvittaviin toimiin luottamusmiehen aseman vahvemmaksi turvaamiseksi laissa, jotta järjestäytyneillä työntekijöillä jatkossakin on osaava ja koulutusta saanut edustaja, joka voi neuvotella ja käyttää sananvaltaa heidän puolestaan, ja joka näin tehdessään nauttii suojaa työnantajien mielivallalta, painostukselta ja uhkailulta.

– Hyvinvointivaltiomme on rakennettu työn ja työtaisteluiden avulla ja nyt työnantajaliitot pyllistävät tälle mallille. Bisnesomistajien viesti on, että sopiminen ei kiinnosta, eikä arvoa nähdä tavassa, jolla tässä maassa on turvattu säälliset vähimmäistyöehdot kaikille, Andersson jatkaa.

Hänen mukaansa sopimuskulttuurin romuttaminen uhkaa eriyttää työmarkkinoita entisestään.

– Silloin ei puhuta enää kahden tai kolmen kerroksen väestä, vaan kerrostalollisesta erilaisilla työehdoilla ja palkoilla työskentelevistä ja toisiaan vastaan kilpailevista ihmisryhmistä. Tämä ei ole vasemmistoliiton linja. Meidän linjamme on solidaarisuus, luottamuksen lisääminen ja yhdessä sopiminen. Me haluamme varmistaa, että kenenkään oikeuksia ei poljeta, Andersson sanoo.