Li Andersson: Hyvätuloisten veroja on alennettu pysyvästi

Li Anderssonin mukaan samat ihmiset, jotka varoittavat velkaantumisesta, ovat leikanneet koulutuksesta.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kommentoi viestintäpalvelu Twitterissä velkaantumiseen liittyvää keskustelua.

Keskustan puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko arvosteli lauantaina Ylen Ykkösaamussa hallituksen vasemmistopuolueiden suhtautumista velkaantumiseen. Saarikon mukaan ”taitaa olla niin, että vasemmisto ehkä kokee taloudessa jonkun muuttuneen niin pysyvästi, että velan mittakaavalla ja määrällä ei ole niin suurta merkitystä”.

– Ja minä en ajattele niin. Ne velat pitää joskus maksaa takaisin. Tämä minun sukupolveni päättäjäjoukko on elänyt sellaista maailmanaikaa, jossa raha on ollut halpaa – siis korot ovat olleet alhaalla, sekä kotitalouksille että valtiolle. Mutta meillä ei ole mitään takeita siitä, että aina on näin. Silloin se tarkoittaa sitä, että meillä on edessä kylmät ajat, Saarikko sanoi.

Li Andersson tarttuu Twitterissä Saarikon sanavalintaan.

– Suomessa on merkillepantavaa se, miten samat päättäjät, jotka varoittavat velanotosta ”tulevien sukupolvien” maksutaakan takia, suoraan leikkasivat lapsilta ja koulutuksesta samaan aikaan kun merkittävästi alensivat hyvätuloisten aikuisten veroja, Li Andersson kommentoi Twitterissä.

Myös vanhempainvapaalle jäänyt Maria Ohisalo kommentoi Saarikon esiintymistä lauantaina.

– Jos ja kun talous- ja ilmastotoimet pitää yhteensovittaa, kuten Annika Saarikko #ykkösaamu’ssa sanoo, silloin ilmastotoimet pitää tehdä kustannustehokkaasti ja hintaohjaavuus huomioiden. Samalla kompensoiden muutoksia pienituloisimmille esim. sosiaaliturvan ja verotuksen kautta, Ohisalo toteaa.

