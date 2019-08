Li Andersson HS:lle: Koulutusleikkauksia ei voi perua heti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Opetusministeri pitää toiselle asteelle varattua lisärahoitusta hyvänä alkuna.

Kaikkia toisen asteen koulutukseen tehtyjä leikkauksia ei voida perua heti, opetusministeri Li Andersson (vas.) kertoo Helsingin Sanomille.

Lukiolaisten liitto on laskenut, että lukioiden tämän hetkinen rahoitusvaje on 120 miljoonaa euroa. Li Andersson toteaa, että lukioiden perustoimintaan varattu 18 miljoonaa on hyvä alku, mutta kaikkia leikkauksia ei voida perua heti.

– Ei se tietenkään kata koko rahoitusvajetta, mutta pidän sitä hyvänä ja tarpeellisena alkuna. Koulutusleikkaukset ovat jatkunet pitkään ja ne olivat viime vaalikaudella suuret. Emme pysty perumaan kaikkia tehtyjä heikennyksiä heti, Li Andersson toteaa HS:lle.

Opetusministerin mukaan hallitusohjelmassa on linjaus siitä, että oppilas- ja opiskelijahuoltoa vahvistetaan. Toimien avulla on tarkoitus parantaa opiskelijoiden jaksamista etenkin toisella asteella.

– Siihen on varattu pysyvää lisärahoitusta 29 miljoonaa euroa. En osaa vielä sanoa, mitä tuo summa tarkoittaa perustettavien vakanssien määrän osalta, mutta hallitusohjelmassa on myös linjaus, että toiselle asteelle säädetään sitovat opiskelijahuollon mitoitukset. Tässä vaiheessa ei ole vielä tarkempaa valmistelua siitä, mikä mitoitus tulee olemaan.