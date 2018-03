”Li Andersson haluaa kaataa kuntien terveyspalvelut sote-jättien syliin”

Demarinuorten puheenjohtajan mielestä vasemmistoliiton puheenjohtaja haluaa terveyspalvelut sote-jättien syliin.

– Li Andersson väittää Demarinuorten ja minun liittyneen soten markkinaehtoistajien joukkoon. Tämä ei pidä paikkaansa. Sen sijaan Li Andersson haluaa kaataa koko sote-uudistuksen, mikä johtaisi vääjäämättä kuntien terveyspalveluiden ulkoistamisbuumiin ja kaataisi kuntien terveyspalvelut Mehiläisen, Attendon, Terveystalon ja muiden sote-jättien syliin, Mikkel Näkkäläjärvi sanoo.

Näkkäläjärven mielestä on käsittämätöntä populismia, että Andersson haluaa kaataa koko sote-uudistuksen välittämättä sen kaatamisen seurauksista.

– Sote-uudistuksen kaataminen johtaisi kunnissa hallitsemattomiin ratkaisuihin, joissa kunnat sementoisivat omat palvelunsa kalliisiin ja pitkiin jopa 10-15 vuoden sopimuksiin yksityisten sote-jättien kanssa. Sote-uudistuksen kaatumisesta seuraava kaaos pelaisi vain ja ainoastaan suurten sote-yritysten pussiin, hän sanoo.

Näkkäläjärven mielestä hallituksen sote-uudistus on puutteellinen ja sitä on korjattava eduskunnan valiokuntakäsittelyssä. Kaksi tärkeää muutosta olisi, että luovuttaisiin vapaasta markkinoille tulosta peruspalveluissa ja annettaisiin maakunnille täysi päätösvalta asiakassetelien käytöstä.

– Jos koko sote kaatuu, on terveyspalveluiden ulkoistamisia mahdotonta rajoittaa. Millään hallituksella ei ole mahdollisuutta rajoittaa kuntien toimintaa määräämättömästi. Kunnilla on laaja itsehallinto, jonka rajoittaminen on poikkeuksellista ja vaatii erityiset perusteet. Jos tämä uudistus kaatuisi, erityisiä perusteita ei varmasti olisi olemassa. Siksi on vastuutonta ajaa koko soten kaatumista. Anderssonin toiminta näyttää jälleen ainoastaan poliittisten irtopisteiden keräämiseltä, Näkkäläjärvi syyttää.