Li Andersson: Hallitus teki kylmän arvovalinnan

Kansanedustajan mukaan uudet osakesäästötilit ovat pankkeja hyödyttäviä ‘verovälttelyvälineitä’.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Anderssonin mukaan hallitus kokosi budjettiriihessään “populistisen vaalibudjetin”. Hän kuvailee ensi vuoden budjettiesitystä menetetyksi mahdollisuudeksi, sillä muun muassa indeksietuuksien heikennykset pidettiin voimassa.

– Valitettavasti hallitus ei talouden noususuhdanteesta huolimatta ollut valmis nostamaan perusturvaa. Tämä on kylmä arvovalinta, Andersson toteaa tiedotteessa.

Hän huomauttaa, että Työttömyysvakuutusrahasto ilmoitti tiistaina keventävänsä työttömyysvakuutusmaksuja.

– Tämä pelasti hallituksen, joka ei olisi välttämättä päässyt yhteisymmärrykseen verokevennyksistä. Nyt [Juha] Sipilä (kesk.) ja [Petteri] Orpo (kok.) kuitenkin keventävät kokonaisverotusta keskellä suhdannehuippua, mikä on täysin vääränlaista finanssipolitiikkaa.

Andersson pitää silti pienituloisten verovähennysten kasvattamista 130 miljoonalla eurolla askeleena oikeaan suuntaan.

– Vasemmistoliitto on koko vaalikauden ajan esittänyt huomattavasti suurempia vähennyksiä. Se, että hallitus nyt tekee edes jotain pienituloisten aseman helpottamiseksi, on kuitenkin myönteistä. Myös tutkimus- ja kehitystoiminnan tukeminen on linjamme mukaista.

Vasemmistoliitto on huolissaan siitä, että hallituksen esittämät osakesäästötilit saattavat rapauttaa veropohjaa. Anderssonin mukaan kyseessä on “verovälttelyväline”, joka hyödyttää lähinnä pankkeja.

