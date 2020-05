Li Andersson: Entä jos hallitus kuuntelisi omia fiiiliksiään?

Opetusministeri ihmettelee THL:n koronalinjan arvostelua.

Opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson hämmästelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n johtoon kohdistuvaa arvostelua.

Hän viittaa Ilta-Sanomien entisen päätoimittaja Tapio Sadeojan kolumniin. Siinä THL:n tutkimusprofessori Mika Salmisesta sanotaan, että ”häntä ei kansa ole vastuulliseen tehtävään äänestänyt, mutta silti hän ohjaa kansakunnan kohtaloa ja ajaa linjaa, joka herättää kauhunsekaisia tunteita”.

– Oltaisiinko sitten tyytyväisiä, jos hallitus terveyteen ja hyvinvointiin keskittyvän STM:n alaisen tutkimuslaitoksen, jolla on lakisääteisiä viranomaistehtäviä, sijaan kuuntelisi esimerkiksi omia fiiliksiään tai netissä julkaistuja mielipidekirjoituksia, Li Andersson kysyy twiitissään.

IS:n Sadeojan kolumnissa todetaan Martti Hetemäen työryhmän koronaexit-raportin viittaavan siihen, ettei Suomi yritä tukahduttaa täysin koronavirusepidemiaa. Hallituksen tavoitteena on sen sijaan hallittu, mutta ei liian voimakas taudinkulun hidastaminen, eli käytännössä hidas versio Ruotsin mallista.

– Salmisen asema on outo: hänen puheensa menevät mediassakin usein läpi faktoina, vaikka kysymys on ainoastaan mielipiteistä, jotka ovat välillä erittäinkin kiistanalaisia. Suomessa on suuri joukko asiantuntijoita, jotka ovat suhtautuneet hyvinkin kriittisesti THL:n ja Salmisen linjaan, mutta heidän on vaikea saada ääntään kuuluville silloin, kun ratkaisevia päätöksiä tehdään, IS:n kolumnissa todetaan.

– Sääli, ettei pääministeri Sanna Marin suostunut sanomaan mitään mittareita, joilla hallitus mittaa onnistumistaan ns. hybridistrategiassaan. Johtuukohan julkisten mittareiden puute siitä, ettei uskalleta sanoa ääneen, että yhtenä tavoitteena on tartuntamäärien lisääminen?, Sadeoja kysyy.

Hetemäen raportin väitteiden tueksi hänen työryhmänsä raportissa ei esitetä lähdeviittauksia. Esimerkiksi arvio rokotteen vuosia kestävästä kehitystyöstä on ristiriidassa Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämetin lausuntojen kanssa.

