Li Andersson: Budjettiesitys ei tuo helpotusta pienituloisille

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienituloisten toimeentuloa heikentävät sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden leikkaukset pidetään voimassa, kritisoi vasemmistoliiton puheenjohtaja.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan Li Anderssonin mukaan budjettiesitys ei tuo muutosta hallituksen eriarvoistavaan politiikkaan, n sanoo.

– Pienituloisten toimeentuloa heikentävät sosiaaliturvan ja hyvinvointipalveluiden leikkaukset pidetään voimassa ja suurituloisia suosivat veronkevennykset ilmeisesti jatkuvat, hän toteaa tiedotteessaan.

Kun samalla lisätään tasaveroja, kasvattanee tämäkin budjetti hänen mielestään eriarvoisuutta.

– Sama summa, jolla Orpo on nyt jälleen alentamassa tuloveroja, riittäisi perusturvan indeksijäädytyksen poistoon. Se olisi oikeudenmukainen ja tasa-arvoa parantava päätös, joka ei finanssipolitiikan viritykseen vaikuttaisi, Andersson huomauttaa.

Vahvasta talouskasvusta huolimatta työttömyys on edelleen varsin suurta. Orpon budjettiehdotus ei Anderssonin mukaan tuo helpotusta työttömien arkeen.

– Työvoimapolitiikkaan tulee panostaa enemmän. Palkkatuen määrärahoja on korotettava ja sen rajoituksista luovuttava. Todellisen kannustinloukun muodostavaa byrokratiaa pitää karsia.

Puhe ympäristöystävällisestä verouudistuksesta ja ravinnemäärien suitsimisesta on Anderssonin mukaan tervetullutta, mutta hänen mukaansa totuus on, että hallitus on kasvattanut saastuttavan energian tukia ja päättänyt hakata lisää metsää.

– Nämä toimet eivät hillitse ilmastonmuutosta vaan vauhdittavat sitä. Nyt Orpo sysää vastuun korjaavista toimenpiteistä seuraavalle hallitukselle, Andersson arvioi.

Vasemmistoliitto on vaihtoehtobudjeteissaan esittänyt ympäristö- ja ilmastorahoituksen kasvattamista ja ympäristöystävällisiä veromuutoksia.

– Hallitus ei onnistunut leikkaamaan ympäristölle haitallisista verotuista senttiäkään, mutta me toimme oman muutoslistamme avoimesti julki. Supistaisimme haitallisia tukia välittömästi 200 miljoonalla eurolla, ja ensi vaalikaudella yhteensä ainakin 500 miljoonalla, Andersson kertoo.

Näin vapautuneet varat tulisi hänen mukaansa hyvätuloisten verokevennysten sijaan ohjata suomalaiseen koulutusjärjestelmään, muun muassa oppivelvollisuuden pidentämiseen, sekä tuotekehitykseen, innovaatioihin ja tutkimukseen.