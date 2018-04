Li Andersson AL:lle: Tämä on SDP:n ongelma

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Vasemmistoliiton puheenjohtajan mukaan SDP unohtaa kertoa, miksi puoluetta tarvitaan tulevaisuudessa.

Li Anderssonin mielestä hänen johtamansa vasemmistoliitto on enemmän tulevaisuuspuolue kuin SDP.

–SDP:n yksi ongelma on, että olemassaolon oikeutusta rakennetaan historiallisten saavutusten kautta: me loimme suomalaisen koulutuksen ja hyvinvointivaltion. Unohdetaan sanoa, miksi meitä tarvitaan tänään ja huomenna, Andersson kertoo Aamulehdelle.

–Väitän, että olemme ensimmäisinä puhuneet Suomessa työn murroksesta. Vasemmistoliitolla on selkeitä aatteellisia eroja suhteessa sdp:hen. Perustulo yhtenä vaatimuksena, työajan lyhentäminen toisena. Itsensä työllistäjien tilannetta olemme pitäneet esillä. Työn murroksen ymmärtäminen erottaa meitä aatteellisesti SDP:stä. Olemme ehdottaneet, että työvoimapoliittisista karensseista luovuttaisiin kokonaan. Pyrkimyksenämme on vähentää kontrolloivaa luonnetta, joka hyvinvointipalveluillamme on.

Anderssonin mukaan vasemmistoliitto painottaa politiikassaan myös ympäristö- ja ilmastoasioita SDP:tä enemmän. Tämä on osaltaan luonut vasemmistoliitosta mielikuvan ”fillarikommunistien puolueesta”, joka on unohtanut työväestön.

–Fillarikommunisti on Timo Soinin luoma haukkumakäsite, jolla hän haluaa kaventaa duunarin muottia ahtaaksi. Jos olisin miespuolinen teollisuusduunari, olisin helvetin kiukkuinen perussuomalaisille siitä, millaisen kuvan he ovat minusta julkisuudessa luoneet: kaikesta piittaamaton ja suvaitsematon tyyppi. Se ei lainkaan pidä paikkaansa, Andersson sanoo.