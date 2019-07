Li Andersson: Aktiivimalli puretaan heti – Katri Kulmuni: Odotamme tietoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen sisällä väitetään olevan ’ihan selkeä sisäinen ristiriita’

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Anderssonin mukaan Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella voimaan astunut aktiivimalli voidaan purkaa välittömästi. Andersson kertoi asiasta tiistaina SuomiAreenan puheenjohtajatentissä.

Anderssonin mukaan ”sen [aktiivimallin] epäoikeudenmukaisista vaikutuksista on jo tarpeeksi tietoa”.

– meillä [hallituksella] on kiire purkaa aktiivimalli sen takia, koska tiedämme jo nyt, että se on epäoikeudenmukainen ja leikannut yli 100 000 suomalaisen työttömän perusturvaa, Andersson totesi SuomiAreenan puheenjohtajatentissä maanantaina.

– Jos tulee tietoa työllisyysvaikutuksista myöhemmin syksyllä, niin mikään ei estä hallitusta silloin päättämään lisätoimista joilla päästään samanlaisiin työllisyysvaikutuksiin. Mutta nämä ovat kaksi toisistaan täysin irrallista asiaa, Andersson sanoi.

Keskustan Katri Kulmunin mukaan tilanteessa olisi kuitenkin edettävä hallitusohjelman mukaisesti. Hallitusohjelmassa todetaan, että ”puretaan aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet, kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty”.

– Hallitus aikoo nyt edetä hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti, että sitten kun korvaavia toimia on, niin voidaan tehdä sellaisia toimia, joista nyt on puhuttu, Kulmuni vahvistaa.

– Kaiken päätöksenteon tulisi perustua tieteelle ja tutkimukselle ja parhaalle mahdolliselle datalle, hän sanoo.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayahin mukaan, että ”hallituksen sisällä on nyt ihan selkeä sisäinen ristiriita”.

– Keskusta toivoo, että hallitusohjelman kirjausta noudatetaan, eli siinä vaiheessa kun korvaavia työllisyystoimia on, niin aktiivimallista luovutaan. Kun taas vasemmistoliitto on sitä mieltä, että välittömästi ollaan purkamassa, Sari Essayah sanoo.

Rinteen mukaan aktiivimallin korvaavista toimista ei ole vielä päätetty, mutta niitä löytyy jo hallituksen lisäbudjetista.

– Nyt laitettiin lisäbudjetti liikkeelle, jossa on yli 500 miljoonan edestä infrasatsauksia. Se on 7500 uutta työpaikkaa, henkilötyövuotta. Se tarkoittaa käytännössä, että jo siellä on työpaikkoja, Rinne sanoo.