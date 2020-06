”LGBT on tuhoisampaa kuin kommunismi”

Puolassa järjestetään sunnuntaina presidentinvaalit. Istuva presidentti Andrzej Duda on kampanjansa aikana todennut kieltävänsä LGBT-kysymyksistä (lesbian, gay, bisexual, transgender) opettamisen Puolan kouluissa.

– Kyse ei ole ihmisistä – LGBT on ideologia. …Vanhemmat ovat vastuussa lastensa seksuaaliopetuksesta. Minkään instituution ei ole mahdollista sekaantua tapaan, jolla vanhemmat kasvattavat lapsensa, Andrzej Duda sanoi vaalitilaisuudessaan.

Duda nimitti LGBT-liikettä uusbolsevismiksi.

– Minun vanhempieni sukupolvi ei taistellut 40 vuotta potkiakseen kommunismin kouluista.., jotta hyväksyisimme nyt tulevan toisen ideologian, joka on vielä tuhoisampaa ihmisille.

Puheen uutisoinnin jälkeen hän twiittasi englanniksi, että sanat oli irrotettu kontekstista osana ”likaista poliittista taistelua”.

– Uskon todella diversiteettiin ja tasa-arvoon. Samalla, minkä tahansa vähemmistön uskomuksia ei voida tuoda enemmistölle suvaitsevaisuuden teeskentelyn nimissä.

Presidentin kampanjatiimin jäsen ja kansanedustaja sanoi seuraavaksi televisioväittelyssä, että ”idioottimaisuuksien kuuntelu ihmisoikeuksista pitäisi lopettaa”. Hänen mukaansa ”nämä ihmiset eivät ole samanarvoisia normaalien kanssa”.

Duda tapasi tämän jälkeen presidentinpalatsissa LGBT-aktivistin yrittäessään tyynnytellä kohua.

Andrzej Dudan päävastustaja vaaleissa on Varsovan pormestari Rafal Trzaskowski. Hän tukee homoliittoja ja on sallinut LGBT-opetuksen pääkaupungin kouluissa.

Mielipidemittauksissa Duda on saanut reilun 40 prosentin ja Trzaskowski lähes 30 prosentin kannatuksen. Toisella kierroksella tilanne on kuitenkin tasainen.

1/3 @Reuters, @nytimes, @AP, @guardian, @FinancialTimes Yet again, as part of dirty political fight, my words are put out of context. I truly believe in diversity and equality.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 14, 2020