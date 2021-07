”Leviämisvaihe lähellä” – täällä on koko maan vakavin koronatilanne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epidemia leviää Päijät-Hämeessä nuorten aikuisten keskuudessa.

Koronaepidemia on suuressa osassa Päijät-Hämettä lähellä leviämisvaihetta, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedottaa.

Alueen koronatilanne on maan vakavin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan alueen ilmaantuvuusluku on 76,8, kun esimerkiksi Uudellamaalla vastaava luku on 70,9.

Päijät-Häme siirtyi kiihtymisvaiheeseen eilen perjantaina. Huonoin tilanne on Lahdessa.

– Lahden tilanteen heikentyminen on kuitenkin uhka epidemian laajentumiseksi koko alueella. Jopa leviämisvaiheen kriteerien täyttyminen Lahden, Orimattilan ja Asikkalan alueella on lähellä, hyvinvointiyhtymä kertoo tiedotteessaan.

Tartuntojen kasvu johtuu pääosin ravintola-altistumisista ja niistä seuranneista tartunnoista. Pelkästään juhannuksena yli 50 nuorta sai tartunnan Armas-yökerhosta, jossa oli viikonlopun aikana yli 1000 asiakasta.

Epidemia leviääkin tällä hetkellä nuorten aikuisten keskuudessa. Erityisesti ravintolaillat sekä yksityiset juhlat ovat tartunnanjäljityksen mukaan toimineet merkittävinä tartunnanlähteinä.

Jotta epidemia saadaan rajattua, ja laajemmilta rajoituksilta vältytään, hyvinvointiyhtymän mukaan tulee nyt ”rajoittaa käyntejä asiakastiloissa vain välttämättömään ja harkita tarkkaan menoa esimerkiksi ravintoloihin, joissa turvavälit eivät tosiasiallisesti toteudu”. Myös terasseilla tulee hyvinvointiyhtymän mukaan muistaa turvavälit.

Koronayhteistyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran maanantaina 12.7. arvioimaan alueen epidemiatilannetta sekä rajoituksia ja suosituksia.

Joukkoaltistumisia Lahdessa: pe 2.7. Mon Cheri klo 19–19.45, Santa Fe terassi 19–00, Kesäterassi Aitio 19–00 la 3.7. Mamma Maria14.30–15.15 la-su yö 4.7. Old Irish Pub 00–01, Pizzeria Petra 01–02, Cheri 00.30–01.30, Ten Dollars Saloon 02–02.30 su 4.7. Kahvila Kariranta 11–12 pic.twitter.com/2HRGZ1EfLV — Päijät-Sote (@paijatsote) July 8, 2021