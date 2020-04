Leväperäinen suhtautuminen rajoituksiin huolettaa Suomeen palaavia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Jos Espanjassa vastaan tulee koiran ulkoiluttaja, toinen väistää saman tien toiselle puolen katua, kertoo Matti Kairi.

Ihmisten leväperäinen suhtautuminen koronarajoituksiin Suomessa huolettaa Espanjan Aurinkorannikolta palaamassa olevia suomalaisia. Matti Kairi on palaamassa Suomeen pääsiäisen jälkeisenä tiistaina ulkoministeriön ja Finnairin järjestämällä yhteislennolla.

Verkkouutiset on seurannut aiemmin Kairin sekä Hilkka Vahervuoren korona-arkea tässä Verkkouutisten Plus-sivustolta löytyvävässä jutussa, johon kirjautuminen on maksuton.

Edessä on paluun jälkeen kahden viikon karanteeni, jonka Kairi viettää visusti Lohjalla sijaitsevassa omakotitalossaan. Espanjassa hän on tottunut elämään jo useita viikkona tiukkojen ulkonaliikkumisrajoitusten mukaan. Kotoa saa poistua vain hyvästä syystä, kuten käymällä ruokakaupassa, apteekissa tai lääkärissä. Työnteko kodin ulkopuolella on sallittu vain koronakriisin kannalta tärkeissä töissä oleville.

Suomessa ulkona liikkumista ei ole näin tiukasti rajoitettu, mutta Kairi on pannut merkille televisiokuvista puistoissa lähekkäin leikkiviä lapsia, ulkoreiteillä lähekkäin liikkuvia lenkkeilijöitä ja kaupoissa tiiviisti pyöriviä ihmisiä.

– Missään vaiheessa näiden viikkojen aikana en ole ollut täällä Espanjassa kenenkään lähellä. Etäisyydet muihin ihmisiin ovat selvät. Jos koiran ulkoiluttaja tulee kadulla vastaan, toinen siirtyy saman tien toiselle puolen katua eikä näin kohdata.

– Pakko sanoa, että onneksi asun omakotitalossa enkä kerrostalossa. Muuten minulla olisi paljon turvattomampi fiilis, kun tulen täältä takaisin Suomeen, hän pohtii.

Maskittomuus ruokakaupoissa hämmästyttää

Samansuuntaisia mietteitä on myös Hilkka Vahervuorella, joka on miehensä Pertti Nenosen kanssa jäämässä Espanjaan vielä toukokuun puolelle. Tarkoitus oli ensin ajaa Keski-Euroopan läpi ja tulla rahtilaivalla Saksan Travemündesta Suomeen huhtikuun lopulla.

Laivaliput oli jo ostettu, kunnes hallitus päätti pääsiäisen alla ryhtyä rajoittamaan laivaliikennettä Ruotsista, Virosta ja Saksasta Suomeen.

Henkilöliikennettä koskevat rajoitukset ovat voimassa 13.5 saakka, jolloin näillä näkymin myös Vahervuori ja Nenonen pääsevät laivalla Suomeen.

– Olemme täällä ihan yhtä turvassa kuin Suomessakin. Ja kun täällä menee kauppaan, ihmisillä on kyllä aina maskit naamalla. Hämmästelin, kun näin televisiosta kuvia Suomesta liittyen uutiseen mahdollisesta pääsiäisostoksille ryntäämisestä, eihän siellä kaupassa näkynyt kuin yhdellä ihmisellä maski, Vahervuori kertoo.

Vahervuori korostaa, että Espanjassa rajoitukset otetaan ihan toisella tavalla tosissaan kuin Suomessa.

– Sitä me olemme täällä hämmästelleet, ettei Suomessa THL (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) oikein tunnu osaavan päättää, pitäisikö maskeja käyttää vai ei. Paljon tulee ristiriitaista näkemystä: toiset ovat sitä mieltä, että niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä ja sitten toiset taas, että pitäisi käyttää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tältä sivustolta löytyy ohjeistuksia muun muassa kankaisten kasvomaskien käytöstä. Pula kasvosuojaimista uusimpine käänteineen tuo oman lisänsä keskusteluun.

Espanjassa pääministeri Pedro Sanchez arvioi kiirastorstaina CNN:n haastattelussa maan saavuttaneen tautihuipun. Tiukkoja rajoituksia on tarkoitus lähteä purkamaan asteittain 26. huhtikuuta alkaen.Tämä edellyttäisi asiantuntijoiden mukaan muun muassa sitä, että testausta lisätään entisestään.

Suomessakin on viime päivinä virinnyt keskustelua siitä, miten ja millä aikataululla rajoituksia voitaisiin lähteä purkamaan. Aurinkorannikon suomalaisia huolestuttaa, ettei rajoituksia lähdettäisi meillä liian nopeasti purkamaan.

– Pitäisi katsoa tasan tarkkaan, että tämä homma saadaan ensin poikki. Ihmisten pitäisi pysyä nyt vain kotona ja that´s it, tuumaa Kairi.

Lue myös: Aurinkorannikon suomalaiset: Ottakaa rajoitukset tosissaan

Viesti Suomelle Espanjasta: Testatkaa lieväoireisetkin