Lentoja myydään ei-minnekään – matkoille ikävöivät ostavat

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Korkeuksissa käymisen ilman päämäärää sisältävät lennot ovat suosittuja Aasiassa.

Lentoyhtiö Singapore Airlinesin kerrotaan suunnittelevan uutta lentoreittiä, jonka päämäärä on CNBC:n mukaan varsin kummallinen. Mediassa siitä on alettu käyttää nimitystä ”lento ei minnekään”.

Lennot lähtisivät Singaporen Changin lentokentältä ja palaisivat samaan paikkaan. Reitti on suunniteltu aloitettavaksi aikaisintaan lokakuussa.

Singapore Airlines ei ole toistaiseksi vahvistanut aikeitaan.

Samaan määränpäähän palaavien lentojen on arvioitu pyrkivän pelastamaan Singaporen kansallista lentoyhtiötä selviämään koronapandemian aiheuttamasta lentomatkojen määrän romahduksesta. Samalla lennot mahdollistaisivat Singaporen asukkaille mahdollisuuden poistua saarelta edes muutamaksi tunniksi.

Singapore Airlines on säännöllisesti luokiteltu yhdeksi maailman parhaista lentoyhtiöistä.

Singaporen 5,7 miljoonaa asukasta eivät ole päässeet matkustamaan koronaviruksen vuoksi maaliskuun lopun jälkeen, jolloin maa sulki rajansa. Moni maan asukas kaipaakin matkustamista kipeästi, minkä vuoksi päämäärättömien lentojen uskotaan saavan matkustajia.

Singaporessa vuodesta 2001 asunut australialainen Leithen Francis pitää ideaa päämäärättömistä lennoista hyvänä.

− Minusta idea on tosi hyvä, ja haluaisin lähteä, jos lentoyhtiö edistää sitä. Singapore on saari, ja olen tottunut matkustamaan, joten kaipaan ehdottomasti lentämistä, hän kommentoi.

Singaporelainen Suzanna Low sanoo, että hän maksaisi lipusta, jos hinta olisi kohtuullinen.

− Maksaisin, koska ikävöin matkustamista. Koko prosessia lähtöselvityksestä lentokoneruokaan ja henkilökunnan hymyihin.

Aasiassa on maita, joissa päämäärättömät lennot on otettu jo käyttöön. Muun muassa japanilainen All Nippon Airways lensi elokuun lopussa 90 minuuttia kestäneen lennon, joka palasi lopuksi lähtöpaikkaansa. Matkustajille tarjottiin Havaiji-teemainen kokemus lentokentällä ja koneessa, joka normaalisti lentää Tokion ja Honolulun välillä.

Myös lentoyhtiö Royal Brunei Airlines aloitti elokuussa oman päämäärättömän lentoreittinsä. Brunein kansallinen lentoyhtiö lensi 85 minuuttia kestäneen ”Illasta ja lennä” -maisemalennon Brunein rannikolla ja Malesiassa. Lento myytiin loppuun 48 tunnissa, ja sadat ovat ilmaisseet kiinnostuksensa osallistua tuleville lennoille.