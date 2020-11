Lentoyhtiö aikoo kieltää matkustamisen rokottamattomilta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronarokotetodistuksesta voi tulla kansainvälisessä matkustamisessa tärkeä asiakirja.

Australialainen lentoyhtiö Qantas suunnittelee vaativansa kansainvälisten lentojen matkustajilta todistusta koronavirusrokotteen ottamisesta. Yhtiön toimitusjohtaja Alan Joyce sanoo Australian Channel 9:lle, että kun käyttökelpoinen rokote valmistuu, siitä tulee ”välttämättömyys” kansainvälisessä matkustuksessa.

Qantas on ensimmäinen iso lentoyhtiö, joka on tuonut esiin aikomuksensa kieltää kansainvälinen matkustus rokottamattomilta.

Aiheesta uutisoivan Financial Timesin mukaan Alan Joyce uskoo rokotusvaatimuksesta tulevan yleinen käytäntö. Näin arvioi myös Kelan johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

− Rokotustodistus tulee olemaan tulevat vuodet keskeinen asiakirja kansainvälisessä matkailussa, Mäki-Lohiluoma sanoo Twitterissä.

Lääkeyhtiö AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotehankkeesta kuultiin maanantaina positiivisia uutisia. Rokotteen kerrotaan antaneen keskimäärin 70 prosentin suojan koronavirukselta.

Kyseessä on jo kolmas suorastaan yllättävän hyvin koronavirukseen tehonnut rokote. Uuteen mRNA-tekniikkaan perustuvilla Pfizerin ja Biontechin sekä Modernan rokotteilla on jo aiemmin saatu erinomaisia tuloksia. Pfizerin rokotteen on kerrottu tehonneen 95 prosenttisesti ja Modernan 94,5 prosenttisesti.