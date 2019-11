Lentovero iskee pienituloisiin? Selvitystä vaaditaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pienituloisessa perheessä lentolipun hinta kertautuisi professorin mukaan useammalle jäsenelle.

– Voisiko eduskunnan tietopalvelua pyytää laskemaan lentoveron tulonjakovaikutukset?, keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi kysyy Twitterissä.

Romakkaniemi viittaa tästä löytyvään Taloussanomien uutiseen, jossa ilmailuasiantuntija, professori Jorma Mäntynen toteaa, että Suomessa kansalliseksi säädetty lentovero vaikuttaisi eniten pienituloisten vapaa-ajan mahdollisuuksiin ja tekisi heidän matkustamisestaan entistä hankalampaa.

– Varakkaalle joku ylimääräinen hinta ei tunnu mistään. Pienituloisessa perheessä lentolipun hinta kertautuu useammalle jäsenelle. Perhe miettii, ettei lähdetä mihinkään, Mäntynen sanoo Taloussanomille.

Lentoveron toteuttamiseen on esitetty yhtenä vaihtoehtoa niin sanottua Ruotsin mallia, jossa veroa maksetaan 6-40 euroa lennolta matkan pituudesta riippuen. Ruotsissa lentoveron on arvioitu tuovan valtion kassaan noin 180 miljoonaa euroa lisätuloja vuosittain, jotka on sulautettu osaksi budjettia.

Yhtenä ratkaisuna pienituloisten huomioimiseksi on esitetty heille kohdistettuja edullisempia lentolippuja. Jorma Mäntysen mukaan tämä olisi lähes mahdotonta toteuttaa.

– Että pitäisi näyttää verokorttia ja sen jälkeen määritellään lentolipun hinta. Kompensaatiomallista tulee helposti hankala.

Voisiko eduskunnnan tietopalvelua pyytää laskemaan lentoveron tulonjakovaikutukset? Mitä lentovero voisi merkitä? Ilmailuasiantuntija: ”Pienituloinen perhe miettii, ettei lähdetä mihinkään” – Taloussanomat – Ilta-Sanomat https://t.co/WN325ovKT7 — Juho Romakkaniemi (@Romakka) November 1, 2019

