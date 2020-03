Lentoturman yllätystodistaja: Paikalla oli Venäjän sotilaita

Ukrainan lentoturman oikeudenkäynnissä Hollannissa on paljastunut jälleen lisää todisteita Venäjän osallisuudesta matkustajakoneen alasampumiseen. Syytettyinä Haagissa on kolme entistä korkeaa Venäjän asevoimien ja tiedustelun upseeria ja yksi ukrainalainen. Heitä syytetään turman aiheuttamisesta ja siinä menehtyneiden 298 matkustajan ja miehistön jäsenen murhista. Syytettyjä ei ole saatu paikalle oikeuteen ja heidät on etsintäkuulutettu. Heidän asiansa käsitellään näillä näkymin poissa olevina. Verkkouutiset kertoo syytetyistä ja tutkinnan aiemmista paljastuksista tässä.

Hollannin viranomaiset kertovat oikeudenkäynnin tuoreista vaiheista täällä. Uuden aineiston kenties mielenkiintoisin yksityiskohta on Ukrainan separatistien puolella taistelleen vapaaehtoisen todistajanlausunto. Henkilöön viitataan koodinimellä ”M58”. Todistajan henkilöllisyys on salattu hänen turvallisuutensa takaamiseksi.

Todistajan suojelemiseksi tehtyjen toimien kerrotaan rajoittaneen hänen mahdollisuuttaan osallistua tutkintaan. Tilanteen poikkeuksellisuuden vuoksi tuomioistuin sai kuulla todistajaa ilman syyttäjää tai puolustusta. Kuulemiset videoitiin. Todistajan lausuntojen kuvataan olleen johdonmukaisia ja selviä.

M58 on kertonut olleensa lentoturman tapahtuma-aikana 17. heinäkuuta 2014 vartioimassa risteystä aivan matkustajakoneen pudottaneen ohjuksen ampumapaikan lähellä Itä-Ukrainan separatistien hallitseman Snizhnen eteläpuolella. Hänet oli määrätty vartioimaan ohjusjärjestelmän sijoituspaikkaa yhdessä muiden taistelijoiden kanssa. Todistajan mukaan paikalla olleet olivat ensin iloinneet Ukrainan asevoimien kuljetuskoneen pudottamisesta. He saivat kuitenkin kuulla pian putoamispaikalla käyneiltä, että kyse olikin matkustajakoneesta. Todistajan mukaan koneen pudottaneen Buk-ohjusjärjestelmän luona oli venäläisellä aksentilla puhuneita sotilashenkilöitä ja venäläisiä sotilaita. Hän kertoi myös kuulleensa toveriltaan, että Bukin luona oli ampumahetkellä väkeä Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:stä.

Syyttäjä on pyytänyt, että todistajalle voitaisiin esittää vielä tarkentavia kysymyksiä lausunnosta. Syyttäjän mukaan etenkin ampumapaikalla olleista halutaan kuulla lisää. Syyttäjän mukaan turvallisuushuolet tekevät kuitenkin todistajan kuulemisen oikeudessa todennäköisesti mahdottomaksi.

Muun muassa lentoturman paljastuksillaan mainetta niittäneen itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän Itä-Euroopasta ja Euraasiasta vastaava johtava tutkija Aric Toler kutsuu todistajaa Twitterissä oikeudenkäynnin tähän mennessä kenties suurimmaksi paljastukseksi. Toler on paikantanut separatistin sijoituspaikan. Hänen mukaansa todistaja vartioi tarkastuspistettä vain satojen metrien päässä Bukin ampumapaikalta.

Malaysia Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa heinäkuun 17. päivänä 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Uhreista 196 oli hollantilaisia. Kansainvälisen rikostutkinnan keräämän todistusaineiston mukaan Venäjän Kurskin 53. ilmatorjuntaprikaatin Buk-ohjusjärjestelmä ampui koneen pudottaneen ohjuksen separatistien hallitsemalta alueelta Snizhnen läheltä Itä-Ukrainasta. Tämän jälkeen ohjusjärjestelmä vietiin nopeasti rajan yli takaisin Venäjälle.

Venäjän syyllisyydestä turmaan on saatu vuosien saatossa yhä lisää todisteita. Hollantilaistutkijat ovat esimerkiksi aiemmin kertoneet, että heillä on hallussaan lista paristakymmenestä Venäjän 53. ilmatorjuntaprikaatin sotilaasta, jotka voivat muodostaa ”laajan epäiltyjen joukon”. Tutkijat kertoivat syksyllä 2016, että sotilaiden henkilöllisyydet tullaan julkistamaan vasta myöhemmin osana varsinaisia syyteasiakirjoja.

Tutkinnan lopputulokset vahvistuivat entisestään viime vuoden kesäkuun alussa, kun venäläinen Novaja Gazeta julkaisi useita Venäjän asevoimien virallisia asiakirjoja. Muun muassa joukkojen huoltoon ja siirtoihin liittyvissä papereissa sovitaan 53. ilmatorjuntaprikaatin kaluston saattamisesta ja kuljettamisesta matkalla Ukrainan rajan lähelle. Verkkouutiset kertoi asiasta ensimmäisenä tässä.

Asiakirjojen perusteella perusteella 170 Millerovoon Ukrainan rajan lähelle sijoitettua Venäjän ilmapuolustusjoukkojen sotilasta poistui ”taistelutehtäviin” vain päiviä ennen lentoturmaa. Heidän joukossaan oli myös 53. prikaatin komentaja Sergei Mutshkajev. Joukot pyysivät kirjanpidon perusteella kenttämuonat viideksi päiväksi kaksi päivää ennen koneen alasampumista.

LUE MYÖS:

Tässä puhelutodisteet – Moskova ohjaa Ukrainan sotaa (VU 14.11.2019)

Lentoturman uusi aineisto: Kremlin suuri rooli paljastuu (VU 14.11.2019)

”Lintu tulee kohti” – Nämä sanat sinetöivät MH17-lennon kohtalon Ukrainassa (VU 20.6.2019)

Heidän syytetään ampuneen alas matkustajakoneen Ukrainassa (VU 19.6.2019)

Maybe the biggest revelation from today's MH17 trial is "Witness M58" — a separatist fighter who was at the checkpoint just a few hundred meters east of the launch site. This witness gave the JIT info about who was with the Buk when it fired.https://t.co/0qTwyatA1W pic.twitter.com/4oWU6XEvJO

— Aric Toler (@AricToler) March 10, 2020