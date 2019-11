Lentoturman uusi aineisto: Kremlin suuri rooli paljastuu

Ukrainan lentoturmaa selvittävän kansainvälisen rikostutkinnan JIT julkaisema uusi aineisto vaikuttaisi viittaavan siihen, että vastuu matkustajakoneen alas ampumisesta ulottuu viime kädessä korkealle Venäjän hallinnon huipulle.

– Tuore todistajanlausuntojen ja muun tiedon analyysi paljastaa, että Venäjän vaikutusvalta DPR:ssä (Itä-Ukrainan Donetskin separatistialue) meni paljon sotilaallista tukea pidemmälle ja että Venäjän viranomaisten ja DPR:n johdon siteet vaikuttavat läheisemmiltä, JIT:n lausunnossa todetaan.

JIT:n julkaisemien puheluäänitteiden kerrotaan osoittavan, että Donetskin johtajat pitivät yhteyttä ”Venäjän hallituksen viranomaisiin” Venäjän sotilaallisesta tuesta. Heidän kerrotaan kommunikoineen muun muassa vaikutusvaltaisen Kremlin sisäpiiriläisen Vladislav Surkovin kanssa.

Rikostutkinta pyytää nyt uusia todistajia astumaan esiin. JIT etsii tietoja esimerkiksi siitä, kuka antoi käskyjä Donetskin separatistialueen johtajille ja MH17-lennon alas ampuneen Buk-ohjusjärjestelmän miehistölle. JIT etsii myös ”henkilöitä, jotka olivat Venäjän federaatiossa tärkeä linkki päätöksentekoketjussa liittyen Bukin lähettämiseen”.

Ukraina-paljastuksillaan mainetta niittäneen itsenäisen Bellingcat-tutkijaryhmän perustaja Eliot Higgins pitää uusia tietoja ja materiaalia ”uskomattoman raskauttavina” Venäjän hallituksen suhteen.

– Tämä ulottuu ylös asti, kuten sanotaan, hän tviittaa.

Malaysia Airlinesin lento MH17 ammuttiin alas Itä-Ukrainassa heinäkuun 17. päivänä 2014. Kaikki koneen 298 matkustajaa ja miehistön jäsentä menehtyivät turmassa. Uhreista 196 oli hollantilaisia. Kansainvälisen rikostutkinnan keräämän todistusaineiston mukaan Venäjän Kurskin 53. ilmatorjuntaprikaatin Buk-ohjusjärjestelmä ampui koneen pudottaneen ohjuksen separatistien hallitsemalta alueelta Snizhnen läheltä Itä-Ukrainasta. Tämän jälkeen ohjusjärjestelmä vietiin nopeasti rajan yli takaisin Venäjälle.

Hollannin viranomaiset kertoivat kesäkuussa asettavansa Igor Girkinin, Sergei Dubinskin, Oleg Pulatovin ja Leonid Hartshenkon murhasyytteeseen lentoturmasta. Heistä kolme ensimmäistä ovat entisiä Venäjän asevoimien tai tiedustelun korkeita upseereja. Verkkouutiset kertoo heistä ja heidän taustoistaan enemmän ensimmäisessä alta löytyvässä jutussa.

The new MH17 information from the JIT is incredibly damning for the Russian government, and reveals a lot of information about the organisation of the "separatists" in Eastern Ukraine by the Russian authorities. As the expression goes, it goes all the way to the top.

— Eliot Higgins (@EliotHiggins) November 14, 2019