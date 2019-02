Lentonäytöksen rankka törmäys videolla: Hawk-koneen nokka repesi irti

Intian ilmavoimien lentäjä menehtyi törmäyksessä.

Kaksi Intian ilmavoimien Surya Kiran -taitolentoryhmän konetta on törmännyt toisiinsa harjoituksissa. Koneissa oli yhteensä kolme lentäjää. Heistä yksi menehtyi. Koneet syöksyivät asuinalueelle, mutta muilta vakavilta henkilövahingoilta vältyttiin.

Onnettomuus tapahtui kesken manööverin (video alla), jossa toinen koneista lentää ylösalaisin toisen koneen yläpuolella (kuva alla). Koneet ajautuivat jostain syystä törmäykseen ja toisen koneen nokka repeytyi irti.

Surya Kiran lentää Suomen ilmavoimienkin taitolentoryhmä Midnight Hawksin käyttämillä Hawk-koneilla,

The clearest video yet of the collision that caused today’s tragic #SuryakiranCrash. We’ve slowed this clip down. pic.twitter.com/RCcj6pWHsH — Livefist (@livefist) February 19, 2019

#WATCH Two aircraft of Surya Kiran Aerobatics Team crashed today at Yelahanka airbase in Bengaluru, during rehearsal for #AeroIndia2019. One civilian hurt. Both pilots ejected, the debris has fallen near ISRO layout, Yelahanka new town area. #Karnataka pic.twitter.com/gJHWx6OtSm — ANI (@ANI) February 19, 2019

Arjun Sarup managed this photograph. One aircraft, I believe the lower of the two in formation, has its nose sheared off. Am only reporting what I know and have seen. No speculation on pilots or condition till I hear directly. pic.twitter.com/EJfculjmQO — Angad Singh (@zone5aviation) February 19, 2019

This was the manoeuvre. The upper jet (inverted) was flying with a single pilot. The lower one with both seats occupied. pic.twitter.com/YbMJhOVabc — Angad Singh (@zone5aviation) February 19, 2019