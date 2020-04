Lentomatkustajille tarjotaan 10 minuutin virustestejä

Emirates-lentoyhtiö on ilmoittanut aloittavansa koronaviruksen laajamittaisen pikatestauksen yhdessä Dubain terveysviranomaisten kanssa.

Kaikki lentomatkustajat testattiin keskiviikkona ennen Tunisiaan suunnannutta lentoa.

Verikokeet otettiin Dubain kansainvälisen lentoaseman terminaalissa. Tulokset saatiin vain kymmenessä minuutissa.

Emirates-yhtiön operaatiojohtaja Adel Al Redha kiittää tiedotteessa viranomaisia yhteistyöstä koronavirustestauksen laajentamisessa.

– Pyrimme laajentamaan testauskapasiteettia jatkossa muillekin lennoille. Matkustajat saavat välittömästi vahvistuksen sellaisiin maihin, jotka edellyttävät Covid-19-testaustodistusta, Adel Al Redha sanoo.

Yhtiö kertoo tehneensä pandemian edellyttämiä muutoksia lentoasemien check in- ja boarding-tiloissa. Kasvosuojainten ja suojakäsineiden käyttäminen on pakollista kaikille lentokentällä työskenteleville.

Emirates vaatii myös matkustajia käyttämään omia kasvosuojaimiaan lentoasemilla ja lentokoneessa sekä noudattamaan turvavälejä.

Matkustamoon ei saa toistaiseksi viedä käsimatkatavaroita. Emiratesin lentokoneet desinfioidaan jokaisen matkan jälkeen.

Emirates has become the first airline to conduct on-site rapid COVID-19 tests for passengers. The health and safety of our passengers and employees is of paramount importance, and will not be compromised. @DXB @DHA_Dubai #FlyEmiratesFlyBetter #COVID_19 #COVID19 pic.twitter.com/c443NU6bvA

— Emirates Airline (@emirates) April 15, 2020