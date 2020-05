Lentomatkojen tulevaisuus? Kentälle neljä tuntia etukäteen

Matkustaminen ilmateitse voi muuttua täysin.

Axios kertoo SimpliFlying-yhtiön raportista The Rise of Sanitised Travel. Siinä on ennakoitu mahdollisia muutoksia, joita koronapandemian myötä tullut pelko ihmiskontakteista ja katoava luottamus saattaisivat pahimmillaan lentomatkustamiselle tehdä.

Uusia määräyksiä olisi odotettavissa koko kirjo, matkatavaroiden check-inistä turvatarkastuksiin ja koneeseen pääsyyn. Harva muistaa, että vastaavaa tapahtui syyskuun 11. päivän 2001 terrori-iskujenkin jälkeen – mutta nyt muutos olisi vielä rajumpi.

Maskeja on jo nyt vaadittu pakollisiksi kaikille ja lentoyhtiöt jättävät istuimien keskipaikat myymättä. SimpliFlyingin dystopia tulevasta lentomatkustamisesta on tämä:

1. Netissä tapahtuvassa check-inissä saatetaan vaatia myös todistus siitä, että matkustajalla on veressään koronan vasta-aineita.

2. Matkustajia saatetaan vaatia saapumaan lentokentälle neljä tuntia ennen lentoa. Heidän tulee mennä ”desinfioivan tunnelin” tai lämpötilan mittauksen läpi jo ennen saapumistaan lentokentälle.

3. Check-inissä ja matkatavaroiden jättämisessä uudet laitteet toimivat eleiden, äänen tai skannattavan koodin turvin. Henkilökuntaa on vain lasien takana. Matkatavarat täytyy desinfioida ja tagata puhtaiksi.

4. Terveystarkastus. Lentokentällä saatetaan vaatia verikoe tai muu tarkastus. Emirates-lentoyhtiö ottaa jo nyt kaikilta matkustajilta koronatestin.

5. Jokainen mukana kuljetettava tavara desinfioidaan ennen läpivalaisua, ja tagataan ”puhtaaksi”.

6. Matkustajan on oltava odottamassa koneen portilla tuntua ennen lähtöä, turvaetäisyyden päässä muista. Koneeseen pääseen vain yksi kerrallaan henkilökohtaisesti annettavasta kutsusta, jottei jonotusta synny.

7. Lentokoneen lähtöä edeltävään turvavideoon kuuluu myös desinfiointiohjeita. Matkustajien on pyyhittävä tuolinsa ja tarjottimensa. Lentoyhtiöiden lehdet poistetaan ja tuolien taskut tyhjennetään. Koneissa henkilökunnan jäsen desinfioi wc:n kunkin matkustajan käynnin jälkeen.

Lensin eilen Helsingistä Berliiniin. Koneesta ei päässyt Tegelillä ulos ennen kuin täytti terveysviranomaisille lomakkeen omista ja lennon tiedoista istumapaikkoineen sekä läheisen yhteystietoineen. Saksassa tartuntaketjuja tosiaan jäljitetään, tämä on yksi keino siinä. — Hanna Mahlamäki (@HannaMahlamaki) May 2, 2020