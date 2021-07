Fintraffic: Lentoliikenteen elpyminen Euroopassa on alkanut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pandemia näkyy yhä liikenteessä maalla, merellä ja ilmassa.

Lentoliikenne on vilkastunut varovaisesti kevään ja alkukesän aikana. Eniten on kasvanut Suomen yli lentävä liikenne, joka on tällä hetkellä jo noin puolet pandemiaa edeltäneeseen tasoon verrattuna, selviää Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy:n tiedotteesta.

Kesäkuussa ylilentojen määrät ovat olleet pandemia-ajan korkeimmalla tasollaan. Suomen lentoasemille suuntautuvien lentojen määrät ovat myös hieman kasvaneet, mutta ovat edelleen noin 75 prosenttia alhaisemmalla tasolla kuin ennen pandemiaa.

– Ylilentojen vilkastuminen tarkoittaa sitä, että lentoliikenteen elpyminen Euroopassa on alkanut. Tästä kertoo myös se, että eri lentoyhtiöt ovat kertoneet uusista reittiavauksista loppuvuodelle Suomessa. Toistaiseksi lentoliikenne on toipunut monessa muussa maassa Suomea nopeammin, toteaa Fintrafficin lennonvarmistuksen toimitusjohtaja Raine Luojus.

– Onkin tärkeää, että Suomi kehittää omia terveysturvallisia maahantulokäytäntöjään samassa tahdissa muiden Euroopan maiden kanssa. Lentoliikenteen markkinat ovat pitkittyneen kriisin jälkeen uusjaossa. On kansallinen tehtävä huolehtia siitä, että suomalainen alan klusteri menestyy jatkossakin ja voi tarjota Suomelle kattavat lentoyhteydet.

Fintraffic tarjoaa lennonvarmistuspalveluita niin lentoasemille kuin lentoyhtiöillekin, joiden lennot kulkevat Suomen ilmatilassa.

Kasvua näkyvissä

Fintrafficin mukaan pandemia ja siihen liittyvät rajoitukset näkyvät yhä liikennemäärissä kaikissa liikennemuodoissa.

Pandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna pienimmät liikennemäärät ovat edelleen lentoliikenteessä, mutta myös tie-, meri ja rautatieliikenteessä on ollut tavanomaista hiljaisempaa vuoden toisella neljänneksellä (4-6/2021).

Kasvua on kuitenkin näkyvissä muun muassa tieliikenteessä, rautateiden kauko- ja tavaraliikenteessä sekä ylilentävien lentojen määrissä.

– Pandemialla on ollut suuria vaikutuksia liikennealalle koko maailmassa, myös Suomessa. Pandemian seurauksena alan yritysten taloustilanne ja mahdollisuudet kehittää palveluita ovat heikentyneet. Jotta liikkumis- ja kuljetusketjut kehittyvät hyvin myös tulevina vuosina, alan digitalisaatioasteen nostaminen ja kyky hyödyntää dataa asiakaskokemuksen ja tehokkuuden parantamisessa sekä päästöjen vähentämisessä on keskeistä, sanoo Fintrafficin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

– Haluamme Fintrafficissa tehdä työtä koko liikennealan eteen, jotta se pääsisi uuteen kasvuun ja saisi reilusta datataloudesta entistä parempine palveluineen itselleen uuden kilpailuvaltin.