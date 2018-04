Lentoliikennettä varoitettu ohjuksista Välimerellä

Euroopan lentoturvallisuusvirasto EASA on antanut virallisen varoituksen lentoliikenteelle itäisen Välimeren yllä.

Tästä löytyvässä ilmoituksessa varoitetaan ”mahdollisista ilmaiskuista Syyriaan ilmasta-maahan ohjuksilla tai risteilyohjuksilla seuraavan 72 tunnin aikana sekä radionavigaatiolaitteistojen mahdollisista väliaikaisista häiriöistä”.

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten uskotaan valmistelevan lähiaikoina ilmaiskuja Syyriaan vastauksena Syyrian hallinnon tekemäksi uskottuun kemialliseen hyökkäykseen.

EASA has issued a notification for airlines on the risk of possible

military action in the eastern Mediterranean. We have published the notification

on the NOP in accordance with normal procedures for disseminating this kind of

information. https://t.co/UBV3TVTPRs

— EUROCONTROL (@eurocontrol) April 11, 2018